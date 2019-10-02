Прокурор Зареченского района Тулы ответил на вопросы туляков

Работа есть, зарплаты нет

– Что делать, если на работе не платят зарплату? Михаил Гуляев, Тула.

– Обратитесь с письменным заявлением в прокуратуру района по месту нахождения работодателя. Изложите обстоятельства трудоустройства, период и размер невыплаченной вам заработной платы. Если информация подтвердится, по результатам прокурорской проверки работодатель будет привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Если нарушение повторится, работодателя привлекут к ответственности снова, но уже по ч. 7 той же статьи: в качестве одного из видов наказания она предусматривает дисквалификацию руководителя на срок до 3 лет. Если же зарплату в полном объеме не выплачивают более 2 месяцев или свыше 3 месяцев в размере менее половины подлежащей выплате суммы, это уже уголовно наказуемое деяние (ст. 145.1 УК РФ). В этом случае материалы направят в Следственный комитет для уголовного преследования.



– А если я устраивался, например, на испытательный срок или без трудового договора?

– В период испытательного срока на работника в полной мере распространяются те же нормы законов, что и на трудоустроенного работника без испытательного срока. И работодатель будет нести ответственность за задержку зарплаты по ранее названным статьям.

А вот если трудового договора у работника нет, для защиты его прав нужно сначала в рамках судебного разбирательства установить, что отношения между ним и работодателем носят характер именно трудовых, что это не работа по договору подряда, поручения и т.п. Только после этого можно говорить о возможности внесения мер прокурорского реагирования.

Законна ли парковка во дворе?

– Во дворе дома №81 по ул. Октябрьской в Туле жильцы отгораживают себе индивидуальные парковочные места. Получается так, что машины есть не у всех жильцов, а когда к ним приезжают дети, местные автовладельцы не дают им парковаться во дворе и прогоняют. Это законно? Кристина, Тула.

– Принятие решений о благоустройстве земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, как и выбор управляющей компании, относится к компетенции общего собрания собственников помещений дома. Поэтому установка парковочных столбов, отгораживание мест между ними цепочками возможны только по результатам голосования общего собрания. Если же указанная территория не относится к придомовой, их установка также будет незаконна, поскольку повлечет нарушение прав собственника земельного участка.

Жильё моё

–Как сменить управляющую компанию? Анна Сергеева, Тула.

– Способ управления многоквартирным домом и выбор УК принимаются на общем собрании собственников помещений. Оно может проводиться в форме очного, заочного и очно-заочного голосования, при этом собрание будет правомочным, если в нем участвовали более 50% собственников помещений. Решения принимаются большинством голосов с составлением соответствующего протокола.

– А если я не участвовала, но моя подпись есть?

– Это основание для обращения в полицию, которая должна провести проверку и решить вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ: с июля 2015 года решения и протокол общего собрания собственников – это официальные документы и за их подделку предусмотрена уголовная ответственность. Другой вариант – обращение в суд с целью оспорить решение, утвержденное этим протоколом. Но суд может оставить решение в силе, если установит, что голос истца не мог повлиять на результаты голосования.

О долгах

–Что делать, если не исполняется судебное решение о выплате долга? Вадим Самохин, Тула.

– Если суд удовлетворит требования истца, исполнительный лист направляется в службу судебных приставов. Если приставы ненадлежащим образом исполняют возложенные на них обязанности, гражданин может обратиться с жалобой на их действия или бездействие к вышестоящему руководителю либо в прокуратуру. В рамках проверки работник прокуратуры истребует исполнительное производство и сделает детальный анализ мер, которые принимаются для исполнения судебного решения.

– А если ответчик выплачивает долг слишком маленькими частями?

– Судебный пристав может исполнить решение суда, обратив взыскание на имущество должника. По общему правилу, в первую очередь взыскание обращается на денежные средства, а если их нет или недостаточно, на иное имущество должника (за исключением имущества, на которое по закону нельзя обратить взыскание). Кроме того, законодатель предусмотрел возможность обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника в размере до 50%. И желание ответчика выплачивать долг маленькими частями не может повлиять на своевременность исполнения решения суда. Более того, для отдельных категорий должников ст. 315 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за злостное неисполнение судебного решения, в том числе путем сокрытия имущества.

Мошенники сняли деньги с карты!

– С кредитной карты, которая лежала дома, списали деньги. СМС не приходило. Пропажу 30 тысяч обнаружила случайно. Обращалась в полицию, прокуратуру. Нашли одного злоумышленника – он из Ростова-на-Дону, есть даже его паспортные данные. Но он вернул лишь половину украденного, а теперь говорит, что еще часть денег у другого человека, которого он не знает (общался с ним через сайт). А уголовное дело почему-то приостановили… Наталья Дмитриева, Щекино.

– Обратитесь в прокуратуру города Щекино с заявлением о проверке законности принятого по делу решения. В вашем случае, если вы верно изложили обстоятельства, обоснованность приостановления расследования вызывает сомнения.

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Прокуратура Тульской области:

Тула, пр. Ленина, 55. Тел. 36-43-07.



Прокуратура г. Тулы:

Тула, ул. Мира, 54. Тел. 33-81-12.



Прокуратура Зареченского района:

Тула, ул. Литейная, 22. Тел. 47-58-63.



Прокуратура Привокзального района:

Тула, пр. Ленина, 104 (3-й этаж). Тел. 33-53-69.



Прокуратура Советского района:

Тула, ул. Мира, 62. Тел. 35-53-52.



Прокуратура Центрального района:

Тула, пр. Тимирязева, 15. Тел. 56-12-73.



Прокуратура Пролетарского района:

Тула, ул. Каракозова, 77. Тел. 41-06-39.

Из досье Myslo

Артур Николаевич Зенкин



Прокурор Зареченского района Тулы, старший советник юстиции, кандидат юридических наук. Автор 38 научных работ и 3 научных пособий, доцент, профессор кафедры правовых дисциплин ТГПУ им. Л. Н. Толстого.



Родился в 1982 году. Окончил Тульский филиал Московского университета МВД России.



Семья: женат, двое сыновей.



Хобби: спорт, научные исследования правоприменительной практики в сфере криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального права.

