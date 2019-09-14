«Арсенал» в Санкт-Петербурге: чем богаты, тем и рады

Фото пресс-службы ФК «Арсенал».

«Арсенал» в Санкт-Петербурге не удивил. Был, конечно, маленький шансик, но не удивил. Хотя, думается, и не сильно расстроил.

С явными проблемами в составе он усыпил соперника настолько, что «Зенит» только на последних минутах смог выдохнуть и увериться в своей победе. А значит, «Арсенал» сыграл относительно достойно – если не по гамбургскому счету.

«Зенит» – «Арсенал» – 3:1 (1:0).

Голы: Дзюба (5) – 1:0, Берхамов (57) – 1:1, Дриусси (67, с пенальти) – 2:1, Шатов (88) – 3:1

Нереализованный пенальти: Азмун (22, вратарь).

«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 15), Костадинов, Берхамов (Комбаров, 64), Ткачёв, Э.Кангва, Луценко.

Предупреждены: Азмун - Денисов, Бауэр, Луценко.

Судья – Павел Кукуян (Сочи).

13 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром-Арена».

Даже самые неудачные матчи с топ-клубами хороши хотя бы тем, что на фоне чужого звездного состава более очевидны проблемы собственные. Два месяца назад «Арсенал» получил первый повод для глобального анализа. Главный вывод от неудачи с «Нефтчи» состоял в том, что команда оказалась ментально не готова к выступлению в более статусном турнире. Что касается игровых проблем, то, наверное, скидки на то, что команда перестраивалась на ходу, пытаясь заменить ушедших лидеров, вполне уместны.

Прошло время, и вот опять у «Арсенала» два поражения подряд. Правда, теперь не от второй команды Азербайджана, а от ЦСКА и «Зенита». Хотя внешне это были совсем разные матчи. Если с армейцами «Арсенал» пытался играть на встречных курсах, с большими шансами на конечный успех, то с «Зенитом» этого куража и в помине не было. Задача скорее была выстоять, и в какой-то степени ее удалось решить. Чемпиону пришлось сильно поднапрячься, чтобы преодолеть сопротивление обескровленной команды из Тулы.

Тут, конечно, к месту затянуть дежурную балладу о проваленной селекционной кампании. Большинство других команд Премьер-лиги брали и брали, многие подписали новичков на самом флажке. «Арсенал» же обошелся очень точечными приобретениями. В результате оказалось, что в Санкт-Петербурге с сильнейшей командой страны играть пришлось отчасти дублерами, да еще срочно решать кем латать дыры на осиротевших флангах.

Так-то оно так, но ведь сколько игроков ни бери, на поле-то все равно будут выходить одиннадцать человек. И за победу будут давать три очка, за ничью одно и за поражение – ноль. От количества приобретенных футболистов ничего не изменится. Конечно, многих расстроила история с Игбуном – вроде бы написали, что вот-вот перейдет в «Арсенал», а оказался в «Динамо». Но, зная, в какой тишине ведутся в последнее время трансферы в нашей команде, трудно поверить в абсолютную реальность этой истории.

Очень вероятно, что это был намеренный вброс стороны «потерявшего мотивацию» в «Уфе» игрока, чтобы поторговаться с другими за лучший контракт. Тот факт, что «Арсенал» при этом выглядел средством для устрашения других претендентов, наверное, говорит о том, что некая репутация команды, которая способна побороться за качественных игроков, у нас есть. А то, что Игбун при этом не уехал в Тулу, говорит о том, что в гонке зарплат «Арсенал» не участвует, делает приобретения по средствам и возможностям. Ну и что в этом плохого? По крайней мере, этим летом случился другой поворот в комплектовании команды – количество арендованных футболистов, которые после окончания сезона разъедутся по домам, сведено до минимума. А значит повторения ситуации этого лета, когда перед стартом в еврокубках пришлось срочно искать замену ушедшим, с высокой степенью вероятности не будет. И это тоже результат трансферной компании.

Да, в матче с «Зенитом» звезды сошлись так, что команда недосчиталась целой группы ведущих игроков. Лесовой не играл по условиям аренды, Ломовицкий из-за четырех желтых карточек, Чаушич, Горбатенко травмированы. Альварес по той же причине выбыл уже на пятнадцатой минуте. Плюс остался на скамейке запасных Комбаров. Шесть человек – больше, чем полкоманды. Но подобная ситуация иногда ведь случается у всех – у того же ЦСКА, например, сравнительно недавно была. Это тоже часть футбольного бытия, которую надо прожить.

Если говорить об уроках на фоне соперника, то очевидно, что, например, два резервиста накала игры с чемпионом не выдержали, обеспечив в ворота своей команды по пенальти. Причем, достаточно дурацких. В игре с кем попроще это еще может быть простительно, а с чемпионом две таких грубых ошибки практически приговор. Большие команды этого не прощают. Денисов в простой ситуации подыграл себе рукой, а Володько в запале сбил забежавшего ему за спину Смольникова. Конечно, в острой атаке соперника, но которая не факт что закончилась бы чем-то серьезным. Во-первых, сам Смольников в этом матче в качестве ассистента играл плохо, а во-вторых, рядом были партнеры по команде, которые пришли бы на помощь. И если для Володько есть хоть какие-то оправдания – долго сидел на скамейке, переполняли эмоции, которые помешали правильно оценить ситуацию, то для Денисова это уже система. За нарушения с его участием в ворота «Арсенала» были назначены уже три пенальти подряд – в прошедшем сезоне с «Ростовом» и «Рубином», а теперь с «Зенитом».

В эпизоде с первым пропущенным голом тоже, наверное, можно поискать некую системную ошибку. Ведь против Дзюбы, на которого пошел навес в штрафную, оказался явно уступающий ему габаритами Бауэр. Что такое бороться с фактурными игроками наглядно показал Григалава, от которого несколькими минутами позже отлетели в районе штрафной «Арсенала» два совсем нехилых игрока «Зенита». И тут же вспоминается второй гол ЦСКА в предыдущем матче, когда гигант Гогуа так же продавил явно уступающего ему в комплекции Комбарова.

Можно, конечно, посетовать на неиспользованный в самом начале матча выход один на один с Луневым Альвареса. Игроку «Арсенала» ничего не мешало реализовать представившийся шанс, но хозяев выручил вратарь, да и пробил Альварес бесхитростно. История не знает сослагательных наклонений, однако, даже пропустив первым, «Зенит» вряд ли отдал бы этот матч. Уж слишком разные были весовые категории. Просто ему пришлось бы приложить для победы еще больше усилий.

Поэтому просто отметим то, что в игре «Арсенала» в Санкт-Петербурге понравилось. Нам ведь интересна прежде всего своя команда.

Вернулся в строй действующих Костадинов, без которого опорная зона выглядела бы совсем сиротливо. Залечил травму и Берхамов, отметившийся к тому же еще и голом.

Очень хороший матч провел Левашов. Отбитый им в первом тайме от Азмуна пенальти даже подарил надежду, что все для «Арсенала» может закончиться благополучно. К сожалению, со вторым одиннадцатиметровым наш вратарь справиться не смог. Но и без того в нескольких эпизодах выглядел героем.

Да, соперник был очень непростой, и по всем прогнозам должен был победить. Однако насколько мог «Арсенал» удар держал. В начале второго тайма счет даже стал равным. Учитывая, что играть оставалось полчаса, при определенной доле везения вполне можно было надеяться на спасительную ничью. Почему бы и нет? Но случился тот самый пенальти имени Володько, а третий гол за две минуты до конца уже ничего не решал.

Проиграв два раза подряд, «Арсенал» сполз в середину турнирной таблицы, хотя еще недавно, до игр с топ-клубами, был на минимальном расстоянии от первого места. Что говорит о таком простом факте: в играх с соперниками своей весовой категории «Арсенал» в этом сезоне очки почти не терял. Будет неплохо, если эта тенденция продолжится через неделю, когда в Тулу приедет «Урал» из Екатеринбурга.