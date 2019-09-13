«Зенит» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча

Фото пресс-службы "Арсенала".

0' Посмотрим предматчевый антураж:

0' Составы команд уже известны. Даниил Лесовой, арендованный у "Зенита", не сыграет в матче по условиям контракта. По словам Игоря Черевченко, за него в договоре прописана очень серьезная сумма. Александр Ломовицкий также не выйдет на поле - из-за перебора желтых карточек.

Интересно, что впервые в стартовом составе у "Арсенала" появится немец Роберт Бауэр.

0' Статистика личных встреч «Арсенала» и «Зенита» в рамках РПЛ, к сожалению, не в нашу пользу. Команды сыграли между собой восемь матчей, пять раз побеждали питерцы, дважды — оружейники. Один раз была зафиксирована ничья.

«Зенит» в наши ворота забил впечатляющее количество голов — 18! Туляки же отличились всего 8 раз.

0' Несколько часов назад молодежные составы команд сыграли вничью — 1:1. 60 секунд матча — от пресс-службы «Арсенала»:

0' Добрый вечер, друзья! После небольшого перерыва РПЛ возвращается. Матч «Зенит» — «Арсенал» сегодня открывает 9-й тур Премьер-лиги. Можно с уверенностью сказать, что нас ждет классная игра. Поединок начнется ровно в 19.00 в Санкт-Петербурге. Какие у вас прогнозы на матч? Пишите в комментариях!