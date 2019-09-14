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В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest

В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest

Он пройдет с 13 по 17 сентября в рамках Года театра в России.

Начался фестиваль ярким и зрелищным шествием театров в национальных костюмах. После торжественная церемонии открытия продолжилась на сцене Городского концертного зала с представлением театров и вручением наград и, конечно же, концертной программой и показом спектаклей.

В фестивале принимают участие театральные коллективы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса. В качестве членов жюри и преподавателей мастер-классов приглашены профессионалы театра из России (Москва, Тула), Италии (Неаполь), Канады (Оттава).

Организаторы мероприятия — Культурно-досуговая система и молодёжный театр-студия «МЮСЛИ» при поддержке Министерства молодёжной политики и комитета Тульской области по развитию туризма. Они объясняют: Тула — пряничный город. Это отражено в названии международного фестиваля. «Пряник» по-английски «gingerbread», «ginger» – это и название специи, и «восторг, воодушевление», что подходит молодёжному театральному проекту.

Программа составлена так, чтобы спектакли, созданные в разных странах, были понятны и доступны международной аудитории. Зрители увидят танцевальные и пластические постановки, клоунаду и пантомиму, кукольный театр для малышей.

Участники фестиваля и жители Тулы смогут посетить мастер-классы по комедии дель арте, соло джазу, сценическому бою, сценографии, фламенко.

Спектакли покажут на нескольких сценах города.

По итогам театры наградят призами за «Лучший спектакль», «Лучшую роль», «Лучший актёрский ансамбль», и т. д. У зрителей будет возможность повлиять на результаты: театру, который запомнится тулякам больше всего, вручат Приз зрительских симпатий. Также планируют про вести конкурс на лучшую фестивальную рецензию и лучшее фото, снятое во время GingerFest.

Подробную афишу на сегодня, а также полное расписание выступлений и площадок можно на портале Myslo.

 
Галерея
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 1
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 2
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 3
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 4
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 5
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 6
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 7
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 8
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 9
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 10
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 11
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 12
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 13
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 14
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 15
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 16
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 17
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 18
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 19
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 20
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 21
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 22
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 23
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 24
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 25
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 26
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 27
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 28
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 29
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 30
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 31
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 32
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 33
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 34
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 35
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 36
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 37
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 38
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 39
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 40
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 41
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 42
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 43
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 44
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 45
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 46
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 47
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 48
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 49
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 50
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 51
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 52
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 53
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 54
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 55
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 56
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 57
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 58
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 59
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 60
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 61
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 62
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 63
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 64
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 65
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 66
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 67
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 68
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 69
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 70
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 71
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 72
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 73
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 74
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 75
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 76
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 77
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 78
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 79
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 80
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 81
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 82
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 83
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 84
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 85
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 86
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 87
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 88
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 89
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 90
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 91
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 92
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 93
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 94
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 95
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 96
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 97
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 98
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 99
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 100
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 101
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 102
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 103
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 104
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 105
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 106
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 107
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 108
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 109
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 110
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 111
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 112
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 113
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 114
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 115
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 116
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 117
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 118
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 119
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 120
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 121
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 122
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 123
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 124
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 125
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 126
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 127
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 128
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 129
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 130
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 131
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 132
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 133
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 134
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 135
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 136
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 137
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 138
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 139
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 140
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 141
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 142
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 143
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 144
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 145
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 146
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 147
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 148
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 149
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 150
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 151
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 152
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 153
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 154
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 155
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 156
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 157
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 158
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 159
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 160
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 161
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 162
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 163
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 164
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 165
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 166
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 167
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 168
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 169
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 170
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 171
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 172
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 173
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 174
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 175
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 176
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 177
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 178
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 179
В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest, Фото: 180
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:14 0
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