В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest

Он пройдет с 13 по 17 сентября в рамках Года театра в России.

Начался фестиваль ярким и зрелищным шествием театров в национальных костюмах. После торжественная церемонии открытия продолжилась на сцене Городского концертного зала с представлением театров и вручением наград и, конечно же, концертной программой и показом спектаклей.

В фестивале принимают участие театральные коллективы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса. В качестве членов жюри и преподавателей мастер-классов приглашены профессионалы театра из России (Москва, Тула), Италии (Неаполь), Канады (Оттава).

Организаторы мероприятия — Культурно-досуговая система и молодёжный театр-студия «МЮСЛИ» при поддержке Министерства молодёжной политики и комитета Тульской области по развитию туризма. Они объясняют: Тула — пряничный город. Это отражено в названии международного фестиваля. «Пряник» по-английски «gingerbread», «ginger» – это и название специи, и «восторг, воодушевление», что подходит молодёжному театральному проекту.

Программа составлена так, чтобы спектакли, созданные в разных странах, были понятны и доступны международной аудитории. Зрители увидят танцевальные и пластические постановки, клоунаду и пантомиму, кукольный театр для малышей.

Участники фестиваля и жители Тулы смогут посетить мастер-классы по комедии дель арте, соло джазу, сценическому бою, сценографии, фламенко.

Спектакли покажут на нескольких сценах города.

По итогам театры наградят призами за «Лучший спектакль», «Лучшую роль», «Лучший актёрский ансамбль», и т. д. У зрителей будет возможность повлиять на результаты: театру, который запомнится тулякам больше всего, вручат Приз зрительских симпатий. Также планируют про вести конкурс на лучшую фестивальную рецензию и лучшее фото, снятое во время GingerFest.

Подробную афишу на сегодня, а также полное расписание выступлений и площадок можно на портале Myslo.