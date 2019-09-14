В Туле открылся I международный фестиваль молодёжных театров GingerFest
Он пройдет с 13 по 17 сентября в рамках Года театра в России.
Начался фестиваль ярким и зрелищным шествием театров в национальных костюмах. После торжественная церемонии открытия продолжилась на сцене Городского концертного зала с представлением театров и вручением наград и, конечно же, концертной программой и показом спектаклей.
В фестивале принимают участие театральные коллективы из России, Испании, Австрии, Греции, Румынии, Египта, Туниса. В качестве членов жюри и преподавателей мастер-классов приглашены профессионалы театра из России (Москва, Тула), Италии (Неаполь), Канады (Оттава).
Организаторы мероприятия — Культурно-досуговая система и молодёжный театр-студия «МЮСЛИ» при поддержке Министерства молодёжной политики и комитета Тульской области по развитию туризма. Они объясняют: Тула — пряничный город. Это отражено в названии международного фестиваля. «Пряник» по-английски «gingerbread», «ginger» – это и название специи, и «восторг, воодушевление», что подходит молодёжному театральному проекту.
Программа составлена так, чтобы спектакли, созданные в разных странах, были понятны и доступны международной аудитории. Зрители увидят танцевальные и пластические постановки, клоунаду и пантомиму, кукольный театр для малышей.
Участники фестиваля и жители Тулы смогут посетить мастер-классы по комедии дель арте, соло джазу, сценическому бою, сценографии, фламенко.
Спектакли покажут на нескольких сценах города.
По итогам театры наградят призами за «Лучший спектакль», «Лучшую роль», «Лучший актёрский ансамбль»,
Подробную афишу на сегодня, а также полное расписание выступлений и площадок можно на портале Myslo.