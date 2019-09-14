В Туле состоялся официальный запуск подсветки телевышки в Басово

Торжественный запуск архитектурно-художественной подсветки на телевышки в Басово состоялся 13 сентября.

– Уверен, что с сегодняшнего дня этот объект станет не просто инфраструктурой передающей цифровой сигнал, но, безусловно, ярким украшением вечерней Тулы», - подчеркнул первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Председатель регионального правительства поблагодарил руководство и специалистов компании за этот подарок жителям региона накануне Дня Тульской области. Благодаря совместным усилиям подсветка была смонтирована в рекордно короткие сроки - за три месяца.

Первый заместитель генерального директора ФГУП «Российская Телевизионная и Радиовещательная сеть» (РТРС) Алексей Попов отметил, что тульский филиал РТРС - один из лучших в стране. Директор филиала РТРС Александр Шемякин поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над проектом.

По всем граням телевышки смонтированы пиксельные светодиодные гирлянды, состоящие из 6108 светильников. Их длина – 3 648 метров. 10 мощных полноцветных прожекторов заливного света расположены на отметках 140, 148, 180 м с возможностью воспроизведения динамических эффектов. С помощью таких гирлянд можно создавать самые разные светодинамические схемы: переливание, мерцание, стробоскопы, сияния, флаг России, герб города Тула и т.д.