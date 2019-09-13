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В тульской «Искре» пройдёт фестиваль «Национальный квартал»

В тульской «Искре» пройдёт фестиваль «Национальный квартал»

Мероприятие состоится в субботу, 14 сентября, в рамках празднования Дня Тульской области.

Жителей и гостей оружейной столицы приглашают на фестиваль «Национальный квартал», который состоится 14 сентября в городском пространстве «Искра» в рамках празднования Дня Тульской области совместно с национальными диаспорами  региона.

Гости фестиваля смогут познакомиться с особенностями и историей стран и национальностей. Творческие коллективы исполнят на фестивале народные песни, фольклорные и инструментальные композиции и национальные танцы.

Основную часть программы составят разнообразные мастер-классы и интерактивы, а главным событием фестиваля станет бесплатная дегустации национальных блюд. Фестиваль пройдёт с 12 до 18 часов, вход свободный.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 0
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