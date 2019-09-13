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Тульский актёр Илья Глинников семь лет не оплачивал штрафы ГИБДД
Когда приставы пригрозили арестом дорогой иномарки, он сразу погасил долг на сумму более 100 тысяч рублей.
Уроженец Тульской области, актёр Илья Глинников, известный по одной из главных ролей в сериале «Интерны», семь лет игнорировал штрафы за нарушение ПДД.
Согласно данным базы судебных приставов, за ним числятся 144 взыскания на общую сумму более 100 тысяч рублей. В основном, речь идёт о штрафах за превышение скорости.
Когда приставы уведомили Глинникова о предстоящем аресте его спортивного купе Infinity G37, актёр сразу же оплатил все долги. Однако из базы УФССП России по Тульской области они до сих пор не удалены.
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