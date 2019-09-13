Тульский актёр Илья Глинников семь лет не оплачивал штрафы ГИБДД

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Когда приставы пригрозили арестом дорогой иномарки, он сразу погасил долг на сумму более 100 тысяч рублей.

Уроженец Тульской области, актёр Илья Глинников, известный по одной из главных ролей в сериале «Интерны», семь лет игнорировал штрафы за нарушение ПДД.

Согласно данным базы судебных приставов, за ним числятся 144 взыскания на общую сумму более 100 тысяч рублей. В основном, речь идёт о штрафах за превышение скорости.

Когда приставы уведомили Глинникова о предстоящем аресте его спортивного купе Infinity G37, актёр сразу же оплатил все долги. Однако из базы УФССП России по Тульской области они до сих пор не удалены.