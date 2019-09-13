Туляков приглашают на турнир по ММА

15 сентября в Туле в спортивном зале «Хулиган» (пр. Ленина, 77) пройдет открытый турнир по смешанному боевому единоборству (ММА).

Соревнования организованы в память о погибшем при исполнении воинского долга капитане, сотруднике Управления «В» Центра специального назначения ФСБ России («Вымпел») Романе Стащенко.

В открытом турнире примут участие юноши 16-17 лет, а также категории мужчин и женщин старше 18 лет.

Своё участие уже подтвердили спортсмены их Москвы, Воронежа и Твери, а также бойцы из Тульской области: Новомосковска, Узловой, Щёкино и областной столицы.

Капитан тульской команды «Хулиган Team» Антон Прусаков бросил вызов тяжеловесу из Воронежа Максиму Котельникову, которого иногда называют воронежским «Халком».

Победителям в мужской категории будут вручены денежные призы. Другие категории также не останутся без ценных наград и медалей.

Церемония торжественного открытия назначена на 12.00.

Вход для зрителей бесплатный.

Роман Стащенко погиб 22 октября 2014 года, получив смертельное ранение в ходе выполнения оперативно-боевого задания.

За личное мужество и героизм Указом Президента РФ от 1 декабря 2014 года награжден орденом Мужества посмертно.