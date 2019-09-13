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Под Тулой полицейские и волонтеры искали пропавшего грибника

Под Тулой полицейские и волонтеры искали пропавшего грибника

81-летнего дедушку разыскивали в лесу всю ночь.

В ночь на четверг к полицейским обратился житель деревни Алёшня. Мужчина рассказал, что его 81-летний дедушка уехал на машине за грибами и пропал. Пенсионер отправился в лес без мобильного телефона, поэтому выяснить его местонахождение оказалось невозможным.
 
- Незамедлительно в отделе полиции «Ленинский» были организованы мероприятия по розыску пропавшего. Полицейские пешком проходили все лесные массивы в местах возможного нахождения мужчины, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Также в поисках принимали участие и волонтеры. В результате удалось обнаружить сначала автомобиль пропавшего, а затем и самого дедушку.
 
По предварительным данным, находясь в лесу, грибник плохо себя почувствовал и не мог передвигаться.
Благодаря своевременному появлению полицейских удалось не допустить угрозы жизни грибника.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:16 +3
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