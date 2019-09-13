новости
новости
Регистрация
В Богородицке в квартире нашли труп девушки

В Богородицке в квартире нашли труп девушки

Следствие рассматривает различные версии случившегося.

Как стало известно Myslo, несколько дней назад жители одного из домов в Богородицке Тульской области позвонили в полицию и сообщили о неприятном запахе из квартиры соседки. В ходе осмотра в жилище обнаружили тело 26-летней Екатерины А.
 
Судя по ряду признаков, смерть девушки наступила около трех недель назад. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают различные версии случившегося, в числе которых и самостоятельное решение Екатерины А. уйти из жизни.
 
Отметим, что на странице девушки в социальной сети есть записи, которые могут свидетельствовать о проблемах в отношениях.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:28 +2
Другие статьи по темам
Событие
обнаружение трупапроисшествиядоследственная проверка
Место
Тульская областьБогородицк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на турнир по ММА
Туляков приглашают на турнир по ММА
Избирком: Список депутатов Тульской городской и областной Думы станет известен через неделю
Избирком: Список депутатов Тульской городской и областной Думы станет известен через неделю
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.