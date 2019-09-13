В Богородицке в квартире нашли труп девушки
Следствие рассматривает различные версии случившегося.
Как стало известно Myslo, несколько дней назад жители одного из домов в Богородицке Тульской области позвонили в полицию и сообщили о неприятном запахе из квартиры соседки. В ходе осмотра в жилище обнаружили тело 26-летней Екатерины А.
Судя по ряду признаков, смерть девушки наступила около трех недель назад. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают различные версии случившегося, в числе которых и самостоятельное решение Екатерины А. уйти из жизни.
Отметим, что на странице девушки в социальной сети есть записи, которые могут свидетельствовать о проблемах в отношениях.
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