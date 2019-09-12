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В Кубке России «Арсенал» сыграет с «Факелом» 25 сентября

В Кубке России «Арсенал» сыграет с «Факелом» 25 сентября

РФС утвердил дату и время начала матчей 1/16 финала турнира.

Матч 1/16 финала Кубка России между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом» состоится 25 сентября в 19.00. Об этом сообщает Российский футбольный союз. Матч пройдет в Воронеже.

расписание всех матчей

Везде указано московское время начала игр.

25 сентября

15.30 «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

21.30 «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва)

18.00 «Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва)

19.00 «Нижний Новгород» — «Краснодар»

19.30 «Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)

18.30 «Шинник» (Ярославль) — «Сочи»

18.00 «Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа»

15.00 «Томь» (Томск) — «Тамбов»

18.30 «КАМАЗ» (Набережные Челны) —"Спартак" (Москва)

12.00 «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный)

19.00 «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула)

19.00 «Чертаново» (Москва) — «Оренбург»

18.30 «Мордовия» (Саранск) — «Ростов»

12.00 «Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва)

19.00 «Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург)

19.00 «Химки» — «Рубин» (Казань)

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:06 +2
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