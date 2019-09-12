В Кубке России «Арсенал» сыграет с «Факелом» 25 сентября
РФС утвердил дату и время начала матчей 1/16 финала турнира.
Матч 1/16 финала Кубка России между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом» состоится 25 сентября в 19.00. Об этом сообщает Российский футбольный союз. Матч пройдет в Воронеже.
Везде указано московское время начала игр.
25 сентября
15.30 «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
21.30 «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва)
18.00 «Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва)
19.00 «Нижний Новгород» — «Краснодар»
19.30 «Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)
18.30 «Шинник» (Ярославль) — «Сочи»
18.00 «Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа»
15.00 «Томь» (Томск) — «Тамбов»
18.30 «КАМАЗ» (Набережные Челны) —"Спартак" (Москва)
12.00 «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный)
19.00 «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула)
19.00 «Чертаново» (Москва) — «Оренбург»
18.30 «Мордовия» (Саранск) — «Ростов»
12.00 «Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва)
19.00 «Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург)
19.00 «Химки» — «Рубин» (Казань)