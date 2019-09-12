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Туляк нашел в кювете УАЗ и дохлого зайца
Фото Максима Шипилова.

Туляк нашел в кювете УАЗ и дохлого зайца

Больше рядом с автомобилем никого не было.

Как сообщил Myslo очевидец, рядом с деревней Никольские Выселки (Алексин) в кювете лежит автомобиль УАЗ, а неподалеку от транспортного средства — дохлый заяц. Водителя рядом с местом происшествия нет.
 
 
Судя по повреждениям, автомобиль съехал с дороги, врезался в дерево, а после этого перевернулся. Не исключено, что к автоаварии привела попытка водителя избежать наезда на животное.
 
Очевидец сообщил о ДТП в правоохранительные органы, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:43 +9
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