Туляк нашел в кювете УАЗ и дохлого зайца

Фото Максима Шипилова.

Больше рядом с автомобилем никого не было.

Как сообщил Myslo очевидец, рядом с деревней Никольские Выселки (Алексин) в кювете лежит автомобиль УАЗ, а неподалеку от транспортного средства — дохлый заяц. Водителя рядом с местом происшествия нет.

Судя по повреждениям, автомобиль съехал с дороги, врезался в дерево, а после этого перевернулся. Не исключено, что к автоаварии привела попытка водителя избежать наезда на животное.

Очевидец сообщил о ДТП в правоохранительные органы, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.