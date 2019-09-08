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В Туле открылся спортзал для подготовки к гонкам с препятствиями

В Туле открылся спортзал для подготовки к гонкам с препятствиями

Он расположен в Заречье.

В Туле на базе фан-клуба ПФК «Арсенал» открылся спортивный зал для подготовки спортсменов для гонки с препятствиями (OCR).

Зал оборудован рукоходами различной сложности. Посетители могут на безвозмездной основе попробовать свои силы в новом спортивном направлении.

Проект реализован при поддержке министерства молодежной политики Тульской области.

Спортзал находится в Заречье на ул. Октябрьской, 18-а. Для записи в группу звоните по тел. 8 (953)423−29−60, Сергей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:55 +3
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