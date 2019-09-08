В Туле открылся спортзал для подготовки к гонкам с препятствиями

Он расположен в Заречье.

В Туле на базе фан-клуба ПФК «Арсенал» открылся спортивный зал для подготовки спортсменов для гонки с препятствиями (OCR).

Зал оборудован рукоходами различной сложности. Посетители могут на безвозмездной основе попробовать свои силы в новом спортивном направлении.

Проект реализован при поддержке министерства молодежной политики Тульской области.

Спортзал находится в Заречье на ул. Октябрьской, 18-а. Для записи в группу звоните по тел. 8 (953)423−29−60, Сергей.