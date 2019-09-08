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Более 45 тысяч жителей Тульской области проголосовали к 10 утра

Более 45 тысяч жителей Тульской области проголосовали к 10 утра

Средняя явка составила 3,86% от общего числа избирателей.

На брифинге в пресс-центре Избирательной комиссии Тульской области ее председатель Павел Веселов сообщил данные о явке на избирательные участки региона. По его словам, на 10.00 средняя явка по области составила 3,86% от общего числа избирателей или 45440 человек. Больше всего избирателей проголосовало в п. Новогуровском – около 10%.

На аналогичных выборах 2014 года явка в регионе на это время была несколько выше – 5,2%.

Во время брифинга прошло прямое включение из территориальной избирательной комиссии Новомосковска. Как отметил председатель ТИК Виктор Егоров, в муниципалитете открылось 77 избирательных участков, в списках более 114 тыс. избирателя. На 10.00 проголосовало 3,9% избирателей, это 4450 человек.

«Обстановка спокойная, наблюдатели на участках работают, негативных отзывов о работе комиссий не поступало», - рассказал Егоров.

Это подтвердили и наблюдатели, которые работают на участках от Общественной палаты региона. Они посетили более 10 участков и отмечают, что настроение у людей позитивное, идут голосовать спокойно.

«Если есть подозрения о нарушениях, можно обращаться на горячие линии, а непосредственно на избирательном участке - напрямую к членам избирательной комиссии», - подчеркнул Павел Веселов.

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