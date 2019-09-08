В Тульской области заявление о голосовании на дому можно подать до 14.00

Для этого необходимо обратиться в свою участковую комиссию по месту регистрации.

Если по состоянию здоровья избиратель не может прийти на избирательный участок в единый день голосования, у него есть возможность проголосовать на дому. Для этого до 14 часов 8 сентября необходимо обратиться в свою участковую комиссию по месту регистрации.

Телефон участковой комиссии можно узнать на сайте или по телефону горячей линии избирательной комиссии Тульской области 8(4872)30−69−94, а также в ЦИК России по номеру горячей линии 8−800−222−11−83.

Для голосования на дому используют специальные переносные ящики, количество которых на избирательном участке зависит от числа избирателей. Все ящики опечатаны в день выборов одновременно с основными урнами для голосования.

Для тех туляков, кто в день голосования находится в медицинском стационаре, открыты 14 временных избирательных участков в учреждениях здравоохранения Тулы, Новомосковского и Киреевского районов. Всего в регионе открыто 16 временных избирательных участков.

Напомним, в 8.00 в Тульской области открылись все избирательные участки — 1093 постоянных и 16 временных. Сегодня в регионе проходит 19 избирательных кампаний, включая выборы в областную и Тульскую городскую думы. Они проходят по смешанной системе — часть депутатов избирается по единому партийному списку, часть — по одномандатным округам.

Технологически этот единый день голосования в Тульской области отличатся от предыдущих региональных наличием видеонаблюдения на участках.

В этом году Общественная палата Тульской области впервые на региональных выборах направила наблюдателей на избирательные участки. Все наблюдатели традиционно прошли специальное обучение.

Отметим, что для 13 800 жителей Тульской области эти выборы станут первыми, на которых они смогут проголосовать.

Каждый молодой избиратель сегодня получит на своем участке подарок — книгу «Тульский край: история и факты». В работе над сборником принимал участие коллектив авторов, в том числе писатель-краевед Сергей Гусев. Издание дополнено аудио-версией и QR-кодом, по которому можно получить дополнительную информацию.

Сегодня в регионе будут работать 44 именных и 7 тематических избирательных участков.

Наряду с традиционными участками, посвященными писателям, музыкантам, уроженцам Тульского края — «Лев Толстой», «имени В. А. Жуковского», «имени А.С. Даргомыжского», в регионе открыты избирательные участки в честь знаменитых предпринимателей — родоначальников династий русских промышленников: «Имени Никиты Демидова», « Имени Ф. К. Мосолова».

Несколько избирательных участков названы в честь знаменитых тульских брендов: «Тула пряничная», «Тульская гармонь», «Белевская пастила» и другие.

На многих именных и тематических участках в единый день голосования запланированы интерактивные программы.