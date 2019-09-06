Гурама Аджоева наградили медалью «За особый вклад в развитие Тульской области»
Соответствующий Указ подписал губернатор региона Алексей Дюмин.
В документе, в частности, говорится:
- За достижение значимых результатов в государственной и общественной сферах деятельности, большой вклад в развитие физической культуры и спорта на территории Тульской области наградить серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области» Гурама Захаровича Аджоева.
Напомним, Гурам Аджоев занял пост президента ПФК «Арсенал» 5 октября 2016 года. За это время команда значительно выросла в развитии, а самым высоким достижением на данный момент является шестое занятое место в РПЛ и попадание в Лигу Европы.
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