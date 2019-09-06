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В «Искре» пройдет сырный фестиваль

В «Искре» пройдет сырный фестиваль

Организаторы обещают – будет вкусно!

7 сентября с 12.00 до 23.00 в Туле в городском пространстве «Искра» состоится гастрономический фестиваль, главной темой которого станет сыр.

Тулякам предложат выпить сырный латте с сырными печеньями, попробовать сливочный сыр на вафле из бородинского хлеба, блины с муссом из козьего сыра, эклеры с творожным сыром, моцареллу и др.

В центре «Искры» будет работать гастрономическая ярмарка.

На сцене с 16.00 и до 22.00 в режиме нон-стоп пройдет концерт. Соул, поп-рок, иди-поп и джаз в исполнении московских и тульских музыкантов.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:43 +1
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