В «Искре» пройдет сырный фестиваль

7 сентября с 12.00 до 23.00 в Туле в городском пространстве «Искра» состоится гастрономический фестиваль, главной темой которого станет сыр.



Тулякам предложат выпить сырный латте с сырными печеньями, попробовать сливочный сыр на вафле из бородинского хлеба, блины с муссом из козьего сыра, эклеры с творожным сыром, моцареллу и др.



В центре «Искры» будет работать гастрономическая ярмарка.



На сцене с 16.00 и до 22.00 в режиме нон-стоп пройдет концерт. Соул, поп-рок, иди-поп и джаз в исполнении московских и тульских музыкантов.