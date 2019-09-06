В Туле прошел День первой помощи

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Проект «Научись спасать жизнь!» в нашей области стартовал в июле 2016 года.

6 сентября в рамках Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!» в Центральном парке Тулы прошел День первой помощи. В парке работали 11 точек, на которых инструкторы обучали всех желающих оказанию первой помощи.

Проект «Научись спасать жизнь!» в нашей области стартовал в июле 2016 года. За это время подготовлены 195 инструкторов и 50 инструкторов-сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, которые теперь обучают слушателей.

Итоги реализации проекта подвели на совещании с участием заместителя председателя правительства области Оксаны Осташко. Она отметила, что проект — инициатива директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлии Шойгу, его поддерживает губернатор Алексей Дюмин и наш регион стал «пилотным».

«За все время проекта мы формируем у жителей региона активную гражданскую позицию, учим навыкам оказания первой помощи не только детей, но и взрослых. Нет ничего ценнее человеческой жизни. И самое главное — суметь правильно и вовремя оказать первую помощь и психологическую поддержку тому, кто попал в беду», — подчеркнула Оксана Осташко.

На совещании подписали девятистороннее Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта «Научись спасать жизнь!».