В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — ЦСКА. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Время работы касс Центрального стадиона:

26 — 31 августа: с 14.00 до 19.00

1 сентября: с 9.00 до 17.15.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) — по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 2) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 8 (4872)-57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Перед матчем с ЦСКА в фан-зоне у красно-желтого мяча вас ждут веселые конкурсы, розыгрыши, выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, забавные эстафеты и мини-футбол.