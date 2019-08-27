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Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — ЦСКА

Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — ЦСКА

Игра состоится 1 сентября в 16.30.

В Туле стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» — ЦСКА. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 26 — 31 августа: с 14.00 до 19.00
  • 1 сентября: с 9.00 до 17.15.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) — по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 2) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 8 (4872)-57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Перед матчем с ЦСКА в фан-зоне у красно-желтого мяча вас ждут веселые конкурсы, розыгрыши, выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, забавные эстафеты и мини-футбол.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:49 +3
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