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Военная драма, фантастика и любовь: что завоевало сердца туляков на фестивале кино
Фото предоставлены пресс-службой Tele2.

Военная драма, фантастика и любовь: что завоевало сердца туляков на фестивале кино

21 августа в городском пространстве «Искра» прошел Всемирный фестиваль уличного кино.

С помощью 4G-интернета жители города посмотрели на большом экране 10 фильмов и выбрали лучшие из них.

Проникнуться атмосферой уличного фестиваля и открыть для себя мир короткого метра туляки смогли в летнем кинотеатре Tele2. Бесплатный показ прошел при полном аншлаге — киноленты посмотрели более 200 зрителей. Для комфорта в вечернюю прохладу посетителям выдавали теплые пледы, а абонентам оператора — также кофе и попкорн. Выбрать лучший фильм гости могли с помощью света фонариков и смартфонов.

По результатам зрительского голосования победителем стала короткометражка режиссера Никиты Власова «Болванка». В ней рассказывается о молодом человеке, который вынуждено знакомит свою невесту с мамой-сапером при нестандартных обстоятельствах. Второе место занял фильм «Миллиард» про пенсионера, тихо живущего в уютной деревне, но неожиданно для себя открывшего телепорт. Ну, а «бронзу» зрительского голосования получила романтическая лента Петра Федорова о притяжении двух влюбленных — «Электрический ток».

Программа фестиваля этого года была подготовлена с особой тщательностью. Организаторы отсмотрели порядка 1000 короткометражных фильмов и выбрали самые яркие и интересные. В кинокартинах снялись Алексей Серебряков, Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Александр Паль и другие любимые актеры.

Такой формат знакомства с киноискусством близок Tele2. В соответствии с «Другими правилами» оператор поддерживает стиль жизни абонентов и выступает за открытые показы новых форматов синематографа. Компания второй год становится партнером фестиваля уличного кино в разных уголках России.

Онлайн-кинотеатр оператора продолжит свою работу и после фестиваля уличного кино. Посмотреть другие популярные фильмы различных жанров, которые транслируются с помощью 4G-интернета, жители смогут до 1 сентября: каждый вечер со среды по воскресенье. Расписание сеансов доступно на kino. tele2.ru.

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Онлайн кинотеатр Tele2. Международный фестиваль уличного кино, Фото: 1
Онлайн кинотеатр Tele2. Международный фестиваль уличного кино, Фото: 2
Онлайн кинотеатр Tele2. Международный фестиваль уличного кино, Фото: 3
Онлайн кинотеатр Tele2. Международный фестиваль уличного кино, Фото: 4
Онлайн кинотеатр Tele2. Международный фестиваль уличного кино, Фото: 5
Онлайн кинотеатр Tele2. Международный фестиваль уличного кино, Фото: 6
Онлайн кинотеатр Tele2. Международный фестиваль уличного кино, Фото: 7
Онлайн кинотеатр Tele2. Международный фестиваль уличного кино, Фото: 8
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