Немецкий защитник Роберт Бауэр достался тульскому «Арсеналу» бесплатно
Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал спортивный директор клуба Андрей Рудаков.
Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» прокомментировал подписание долгосрочного контракта с 24-летним защитником Робертом Бауэром, ранее выступавшим за бременский «Вердер»:
«Бауэр хорошо известен нам. Он долгое время был в сфере нашего внимания. Роберт имеет многолетний опыт выступлений в немецкой Бундеслиге за «Вердер» и «Нюрнберг». Сыграл там почти 90 матчей, это серьёзный показатель. Это игрок, способный закрыть сразу несколько позиций. Его основное амплуа – крайний защитник, но также он может играть опорного полузащитника».
Бауэр также является серебряным призёром Олимпийских игр в Бразилии в 2016 году в составе сборной Германии. Рудаков отметил, что немецкий игрок достался «Арсеналу» бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента.