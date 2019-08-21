Немецкий защитник Роберт Бауэр достался тульскому «Арсеналу» бесплатно

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» прокомментировал подписание долгосрочного контракта с 24-летним защитником Робертом Бауэром, ранее выступавшим за бременский «Вердер»:

«Бауэр хорошо известен нам. Он долгое время был в сфере нашего внимания. Роберт имеет многолетний опыт выступлений в немецкой Бундеслиге за «Вердер» и «Нюрнберг». Сыграл там почти 90 матчей, это серьёзный показатель. Это игрок, способный закрыть сразу несколько позиций. Его основное амплуа – крайний защитник, но также он может играть опорного полузащитника».

Бауэр также является серебряным призёром Олимпийских игр в Бразилии в 2016 году в составе сборной Германии. Рудаков отметил, что немецкий игрок достался «Арсеналу» бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента.