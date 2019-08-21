Туляков приглашают принять участие в командной игре «Тульский рубеж»

Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города на площади Ленина в субботу, 7 сентября.

Командные игры во время городских мероприятий становятся всё более популярными, поэтому в концепцию празднования Дня города было принято решение включить большой городской тимбилдинг – командную игру «Тульский рубеж». Интеллектуальные вопросы, активные локации, смекалка и история – всё это ждёт игроков на площади Ленина.

Организаторы – команда центра «Витязь» – специализируются в области игротехники, работая по всему миру, поэтому качество и интересные локации будут гарантированы. Первые пять команд, успешно выполнившие все здания, получат торты с памятной надписью.