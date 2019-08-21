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Туляков приглашают принять участие в командной игре «Тульский рубеж»

Туляков приглашают принять участие в командной игре «Тульский рубеж»

Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города на площади Ленина в субботу, 7 сентября.

Командные игры во время городских мероприятий становятся всё более популярными, поэтому в концепцию празднования Дня города было принято решение включить большой городской тимбилдинг – командную игру «Тульский рубеж». Интеллектуальные вопросы, активные локации, смекалка и история – всё это ждёт игроков на площади Ленина.

Организаторы – команда центра «Витязь» – специализируются в области игротехники, работая по всему миру, поэтому качество и интересные локации будут гарантированы. Первые пять команд, успешно выполнившие все здания, получат торты с памятной надписью.

Собирай команду от 4 до 8 человек и приходи 7 сентября в 11.00 на площадь. А если команды нет – новые знакомства ждут тебя!

 

Сюжет: День города-2019
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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