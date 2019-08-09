Фото из архива Myslo.
СМИ: экс-игрок «Арсенала» Джорджевич продолжит карьеру в «Локомотиве»
Однако пока официальной информации об этом нет. Может, Лука всё-таки вернется в «Арсенал»?
Агент футболиста Луки Джорджевича заявил, что игрок, скорее всего, продолжит карьеру в «Локомотиве».
– Лука, вероятнее всего, перейдет в «Локомотив». В пятницу будет виднее, но я думаю, что всё сложится. Однако многое зависит и от «Зенита», — сказал Игорь Глушевич в интервью Sport24.
Напомним, Джорджевич с 2012 года является игроком «Зенита», два предыдущих сезона футболист провел в аренде в тульском «Арсенале». Ранее президент клуба Гурам Аджоев заявлял, что оружейники заинтересованы в возвращении Луки и сделали предложение «Зениту».
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