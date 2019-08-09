Как вернуть деньги, отправленные по ошибке

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Хотел отправить деньги родственнику, ошибся в одной цифре, и они ушли незнакомцу. О том, что делать и можно ли вернуть ошибочный перевод, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Если вы отправили деньги по номеру телефона, попробуйте связаться с получателем и убедить его вернуть вам переведенную сумму. Сообщите, что сделали перевод по ошибке, и попросите вернуть деньги. Предложите проверить счет, чтобы он был уверен, что вы точно не мошенник. Возможно, вам повезет, человек войдет в ваше положение и быстро вернет деньги.

В случае, если вы отправили деньги по номеру карты или счета, вам следует обратиться в свой банк.

В каждом банке установлены свои правила возврата ошибочных платежей, и менеджер расскажет вам о них. Обычно банк переводит деньги в течение нескольких часов. Если вы свяжетесь с банком, пока он еще не успел провести платеж, операцию можно будет отменить. Деньги все-таки ушли на чужой счет? Нужно будет прийти в банк и написать заявление о возврате платежа, сделанного по ошибке. Возможно, банк поможет их вернуть, хотя он не обязан этого делать.

Не получилось вернуть деньги, а сумма для вас значительная? Остается подать в суд. Имейте в виду, что вы должны будете представить убедительные доказательства того, что деньги вы отправили именно по ошибке. Например, номер телефона или карты вашего родственника отличается всего одной цифрой от номера незнакомца. Можно запросить у сотового оператора детализацию звонков и показать, что по номеру получателя ваших денег вы позвонили всего раз в жизни — после того, как сделали ошибочный перевод.

В свою очередь получатель денег должен будет представить доказательства, что имел право получить от вас эту сумму — например, за услуги. Если таких подтверждений не будет, а ваши аргументы окажутся убедительными, то суд обяжет получателя вернуть вам деньги.