На каждый депутатский мандат в Тульской области претендуют в среднем 5 человек

7 августа закончилась регистрация кандидатов для участия в выборах. Председатель облизбиркома Павел Веселов подвел итоги этого периода выборной сессии.

8 сентября 2019 года на территории Тульской области пройдут 19 избирательных кампаний:

– выборы депутатов Тульской области Думы VII созыва,

– депутатов Тульской городской Думы VI созыва,

– выборы представительных органов местного самоуправления еще в 17 муниципальных образованиях региона: Донской, Ефремов, Алексин, р.п. Новогуровский, МО Мордвесское Веневского района, МО Страховское Заокского района, р.п. Одоев, МО Восточно-Одоевское, МО Северо-Одоевское, МО Южно-Одоевское, Советск Щекинского района, р.п. Первомайский, МО Лазаревское, МО Ломинцевское, Ясногорск, МО Иваньковское, МО Теляковское.

В результате жители региона должны выбрать 281 гражданина, которые получат мандаты депутатов.

– Для участия в выборах в Тульскую областную Думу выдвинуто 602 кандидата: 144 – по одномандатным избирательным округам (из них 5 самовыдвиженцев), 458 – по единому избирательному округу. В муниципальных образованиях – 833 кандидата, из них 349 – в городе Туле, - пояснил Павел Веселов.

Для участия в выборах депутатов Тульской областной Думы списки и перечни кандидатов выдвинули 10 региональных отделений партий.

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» (это парламентские партии), а также «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - были освобождены от сбора подписей.

Своих кандидатов (и списки, и кандидатов по одномандатным округам) выдвигали партии «Яблоко», «Родина», «Партия Роста», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».

Эти же партии выдвигали кандидатов и списка кандидатов на выборах депутатов на муниципальных выборах. Также на муниципальных выборах своих кандидатов выдвигали партии «Казачья партия» и «Родная партия».

На выборах в Тульскую областную Думу зарегистрированы и примут участие в выборах 7 политических партий: ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» и партия «Яблоко».

На выборах депутатов Тульской городской Думы в выборах примут участие 8 политических партий: вышеперечисленные и еще «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».

Политическая партия РОДИНА не сдала подписи в поддержку выдвижения ни на областных, ни на городских выборах. «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» на областные выборы подписи не сдавал.

Как кандидаты по одномандатным округам на выборах депутатов Тульской облдумы зарегистрированы 121 кандидат из 144 подававших уведомление о выдвижении. Это кандидаты выдвинуты, кроме вышеназванных политических партий, еще от двух - партии «Родина» и «Партии Роста».

На выборах в Туле по одномандатным округам из 169 выдвинутых кандидатов зарегистрировано – 117.

И по областным и по городским выборам конкурс на депутатское место составляет 4,5-5 кандидатов на одномандатный округ.

Среди кандидатов в депутаты есть лица, имеющие судимость: 6 кандидатов в облдуму (3 от КПРФ, 3 от СР), 2 кандидата в гордуму (1 от РОС, 1 – самовыдвиженец).

На муниципальных выборах муниципальных кампаний выдвинуто 483 кандидата, зарегистрировано – 473. Там тоже есть кандидаты с судимостям: 5 кандидатов от КПРФ, 3 – кандидат-самовыдвиженца, 2 – кандидаты от СР.

– Если кандидат хочет избраться, то в нынешних условиях некой эмоциональной апатии лучшее, что может делать кандидат – это ходить по дворам. Встречаться с избирателями, общаться, улыбаться. Это древний американский политтехнологический принцип – сколько рук пожал кандидат, столько за него и проголосовало – никогда не устареет, - заявил Павел Веселов.

За период выдвижения и регистрации кандидатов в облизбирком поступило 6 обращений, из них 2 жалобы.

По словам Павла Веселова, 27% избирателей всей области будут голосовать на участках с видеонаблюдением. Комплексы обработки избирательных бюллетеней – КОИБы – будут установлены только в Туле. И 44,2% всех избирателей города-героя будут голосовать на участках с КОИБами.

В регионе будет использована система «Мобильный избиратель». На 7 августа заявлений о голосовании через эту систему зарегистрировано 122 заявлений.

– Я не думаю, что явка будет высокая. В 2014 году она была около 42%, скорее всего останется на этом же уровне, - заявил Павел Веселов. – Явка будет высокая там, где кандидаты-одномандатники активно поработают.