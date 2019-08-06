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Тульский «Арсенал» сделал предложение «Зениту» по Джорджевичу
Питерский клуб ответ пока не предоставил.
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о том, что клуб сделал «Зениту» предложение по Луке Джорджевичу.
- Месяц назад мы сделали предложение «Зениту», но пока не получили ответа. Думаю, Луке пообещали, что будет играть в основном составе, вот он и ждет своего часа. Посмотрим, как дальше сложится ситуация. До 2 сентября, когда закроется трансферное окно, время еще есть, — цитирует Аджоева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в прошлом сезоне Лука Джорджевич забил за «Арсенал» 9 голов в 27 матчах.
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