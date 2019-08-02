«Арсенал»: не стреляйте в пианиста

Фото ПФК «Арсенал».

Бог с ним, пропустили четыре мяча за два матча. Но при этом у чужих ворот даже не сумели создать сколь-нибудь стоящего момента, не то чтобы забить гол. Такой вот грустный евродебют тульской команды.

«Нефтчи» (Баку, Азербайджан) — «Арсенал» (Тула, Россия) — 3:0 (0:0).

Голы: Алиев (49), Дарио Федерико (89, с пенальти), Мбодж (90).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров (Банда, 72), Беляев, Григалава, Альварес, Костадинов (Тудорие, 80), Чаушич, Горбатенко, Ткачёв, Лесовой, Луценко.

Предупреждены: Петров, Кривоцюк, Мбодж — Чаушич, Костадинов, Григалава.

Судья — Алан Марио Сант (Мальта).

1 августа. Баку. Стадион «Баксель-Арена».

Если бы кто-то сказал пару месяцев назад, что старт в еврокубках для «Арсенала» выйдет именно таким — ноль забитых, четыре пропущенных уже на первом этапе, его бы обозвали сказочником. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот и получается, что этот самый первый раунд был проигран не сейчас, а уже тогда, весной, когда стало ясно, что «Арсенал» добился права стартовать в Лиге Европы. Слишком в тот момент все уверились, что главное начнется позже; а первый раунд уже позади.

Давайте вспомним, что еще в июне прошла информация о немаленькой сумме, которую пожертвовал Усманов дебютанту еврокубков «Арсеналу». Понятно же, что эти деньги выделялись под усиление и новые приобретения. К дуэли с «Нефтчи» усилились только Бандой и Тудорие. Вряд ли их переход стоил существенной части пожертвованных средств. Значит, весь остальной транш приберегался для серьезных покупок — под следующий раунд, плей-офф, групповой турнир, а может, и под каждую из стадий по одному приобретению. На «Нефтчи», соответственно, предполагалось, что хватит и действующего состава.

Поэтому когда сейчас Черевченко берет всю вину за поражение на себя, где-то рядом должны звучать соответствующие заявления и клубного руководства, селекционной службы — не просчитали, не помогли, не учли. Хотя об уходе Мирзова, Бакаева, Джорджевича, Кадири стало известно не в мае, а еще год назад. Логично было бы всё это время потратить на поиск достойной замены. Поэтому случившееся — не поражение отдельно взятых футболистов или только главного тренера, проиграла вся система клуба «Арсенал».

Хотя футбол — жестокая штука. Ведь не случись ненужной травмы у Кангвы, мы бы сейчас все хором, начиная от центральных СМИ, могли петь совсем другие песни.

Понятно, что на одном игроке свет клином не должен сходиться. Но в противостоянии с «Нефтчи», по-видимому, произошел именно тот случай, когда сошелся.

Ведь чего не хватало атакам «Арсенала» и в первом, и в повторном поединках? Правильно, непредсказуемости, изобретательности — того, что поставило бы оборону соперника в тупик и чем в полной мере обладает замбийский форвард. А так всё свелось к проходам по флангу и навесам непонятно куда. Луценко, кажется, не выиграл за весь матч ни одного единоборства в чужой штрафной. Ну, может, от силы одно. Впрочем, выход к нему в пару Тудорие на концовку матча вообще оказался незаметным. Оба форварда ни сами ничего не создавали, ни партнерам не помогали. Что, кстати, выгодно отличало того же Джорджевича, который помимо всего прочего проделывал колоссальный объем черновой работы, создавая свободные коридоры партнерам по атаке.

Ну что, скажите, такого невероятного в том же «Нефтчи»? Да, старательные. Да, бойцы. Но мы ведь и игроков «Арсенала» не можем обвинить в отсутствии характера, старательности, командного взаимопонимания. Однако в итоге получился футбол ради футбола — без остроты, без угроз чужим воротам. Если удар издали — то очень мимо. Ни в первом матче ничего не клеилось, ни в повторном. Хотя по телевизионной картинке из Баку начало было складываться ощущение, что вот сейчас, вот чуть-чуть, немного терпения, и всё будет.

На деле же получился еще один коллективный провал и заброс вперед, живо напомнивший второй гол «Ростова» в предыдущем матче российского чемпионата. Только теперь футболист «Нефтчи» убежал аж с центра поля и пижонски пустил мяч под выбежавшим ему навстречу Левашовым.

Центральные СМИ запестрели заголовками про позор «Арсенала». Ну позор, кто спорит. Более бездарной игры мы от «Арсенала» давно не видели. Но если уж на то пошло — это провал не одного конкретного «Арсенала», а всей системы российского футбола.

Да, есть гранды, которые могут решать задачи на европейской арене за счет дорогих приобретений, повидавших всякое в своей карьере. И то, у каждого из них всё равно свои скелеты в шкафу. У кого в форме «Кошице», у кого «Мольде». Но за ними-то — пропасть. Когда дело доходит до команд вне первой пятерки, выясняется, что навыков противостояния с соперниками другой манеры игры ни у кого из них нет. Достаточно вспомнить, как предыдущая шестая команда российского чемпионата «Уфа» прошлым летом на равных билась с командой из Люксембурга. Мы-то в Туле тогда думали, что это «Уфа» такая, а оказывается, это у нас футбол такой.

Российский чемпионат давно варится в своем соку. Иностранные тренеры больше к нам не ездят, грандов опять же не берем в расчет. А российские специалисты, соответственно, готовят команды так, как сами привыкли играть, исходя из той философии, которая сложилась за годы жизни в нашем чемпионате. Чего-то неожиданного, какого-то непривычного футбола мы ни от кого из них не видим. Ну так, кто-то лучше, кто-то хуже. Кому-то везет, кому-то не очень. За исключением всё же нашего веселого весеннего «Арсенала», который радовал глаз задиристостью и несгибаемостью. Но ту команду ожидаемо системно разрушили, поскольку все ключевые игроки находились в аренде, а новую пока не построили.

При этом телевизор, конечно, все смотрят, и кто-то даже на стажировки ездит, но возвращаются-то всё равно в свои реалии. Поэтому когда против «Арсенала» выходит средненькая, но крепко слепленная команда «Нефтчи», предлагающая к тому же отчаянную борьбу на каждом участке поля, с ней непонятно что делать. В российском чемпионате так не играют.

В российском чемпионате команды Премьер-лиги едут на кубок к представителям ФНЛ и очень часто проигрывают. Хотя, казалось бы, где Премьер-лига и где ФНЛ. Но ни одно из таких поражений почему-то не считается позором, и бюджет, зарплату игроков, командные рейтинги никто не сравнивает. Тогда почему позор проиграть «Нефтчи», который уж всяко сильнее «Чертаново» или «Шинника»?

Любым поражением жизнь не заканчивается. Оно просто дает уроки. И это не значит, что больше Туле в этом турнире делать нечего. Скорее, наоборот — за одного битого двух небитых дают.