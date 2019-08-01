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«Нефтчи» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 1:0
Фото пресс-службы "Арсенала".

«Нефтчи» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча – 1:0

Оружейники проводят на выезде ответный матч Лиги Европы. Болеем за красно-желтых вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

51' Момент от Ткачева. Сергей с близкого расстояния пробил по воротам соперника, но намного выше перекладины.

49' Гол! К сожалению, пропускаем. Провал в нашей защите. Махмудов отдал шикарный пас на Алиева за спины защитников "Арсенала", выведя футболиста один на один с Левашовым. Игрок "Нефтчи" справился с волнением и забил. 1:0. Теперь оружейникам надо минимум два гола забить.

46' Начался второй тайм. Без замен пока играют команды.

Перерыв.

45' Одну минуту добавил арбитр к первому тайму. 

44' Под конец тайма у оружейников были неплохие моменты открыть счет в матче, то ничем хорошим для нас они не закончились.

41' Еще в одном эпизоде мяч попал в руку футболисту «Арсенала», на этот раз Альваресу. Судья молчит.

36' Уух, какой момент! Комбаров сбил Монроуза в опасной близости от штрафной площадки. Станкович исполнял стандарт и попал в стенку. При этом мяч попал в руку Чаушичу! Арбитр нарушения не увидел, а футболисты «Нефтчи» возмутились.

35' Еще один удар в створ ворот можно записать на счет «Арсенала»: Беляев пробивал головой.

32' Чаушич заставил понервничать вратаря «Нефтчи» Агаева, пробив в притирку с ближней штангой. Голкипер выбил мяч кулаками.

31' Ткачев! Ох какой шанс! Сергей из центра мощно пробил по мячу, прямо как из пушки!

30' Очередная пауза в матче из-за фола. Снова нарушает правила Чаушич. напомним, у него уже есть сегодня желтая карточка. Итак, Махмудов отправился исполнять штрафной — отдал передачу на дальнюю штангу, очень не точно.

29' Фредерику смещался в центр, оставил не у дел Альвареса, буквально посадив его на пятую точку, и ударил по воротам.

26' За несколько секунд «Арсенал» дважды пристреливался во воротам соперника: по очереди пробивали Луценко и Лесовой.

23' Альварес сфолил на Монроузе. Штрафной. Махмудов отдал быстрый пас на Федерику, но Лесовой был начеку и всё контролировал.

19' Опасный момент! Горбатенко на левом фланге пробивал штрафной, мяч немного разминулся с Чаушичем. Вторая волна атаки тоже не принесла плодов.

17' Лесовой отдал отличный пас на Горбатенко, который следом переправил мяч Альваресу в штрафную. Правда, задумка не прошла. Произошло недопонимание между нашими игроками.

15' Беляев не дал Монроузу ворваться в штрафную, выбив мяч за боковую линию.

13' Комбаров и Лесовой обыгрались в стенку, отдали передачу на Горбатенко — Игорь решился на дальний удар. Пробил мощно, но промахнулся по воротам.

11' Лесовой получил классную диагональную передачу от Чаушича, сместился в центр и пробил по воротам — мимо.

8' Пауза в игре: Лесовой попал по ноге Алиеву. Арбитр назначает штрафной. Исполнение стандарта привело к очередному фолу: Чаушич опасно сыграл против соперника, заехав ему ногой прямо по шее. Желтая карточка Горану.

7' Игра проходит на неплохих скоростях. Приятно, что тон игре с начала тайма задает наш любимый «Арсенал».

6' Ткачев поборолся с Кане, мяч в итоге ушел за пределы поля от футболиста «Нефтчи». Угловой для «Арсенала» — Горбатенко мощно подал во вратарскую площадь, хозяева вынесли мяч подальше.

4' Комбаров протащил мяч по правому флангу, но «сферу» у него отобрали — без нарушений.

3' Неплохой момент у Лесового: Данил разобрался с двумя игроками «Нефтчи» на левом фланге и скинул в штрафную пас на партнеров. Вратарь хозяев мяч забрал.

1' Стартовый свисток, матч начался. Вперед, «Арсенал»! Верим в команду!

0' А на стадионе сегодня ожидается аншлаг! Все билеты проданы. С уверенностью можно сказать, что атмосфера будет потрясающей!

0' Игру рассудит судейская бригада из Мальты во главе с рефери Аланом Марио Сантом. Ему будут помогать Эдвард Спитери, Роберто Велла, Малколм Спитери.

0' Кстати, командам предстоит играть в сложных погодных условиях. В столице Азербайджана сегодня +35 градусов! Вот это лето, не то, что в Туле (

0' Поддержать «Арсенал» в Баку приехали 52 болельщика, причем один из них добрался до места назначения автостопом:) Тех, кто остался дома, приглашаем присоединиться к нашей текстовой трансляции — обсуждайте в комментариях моменты противостояния! Кстати, еврокубковый матч показывает телеканал «Матч-ТВ».

0' Несколько интересных фактов о предстоящем матче.

  • Для выхода в следующий раунд квалификации Лиги Европы оружейникам нужно победить с любым счетом, кроме 1:0.
  • Впервые в истории тульская команда проведет официальный матч за пределами страны.
  • «Нефтчи» дважды играл в Баку с российским командами в рамках еврокубков. Матч с ЦСКА закончился вничью 0:0, а «Рубину» бакинцы проиграли — 0:1.

0' Составы команд уже известны:

«Нефтчи»: Агаев — Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк — Коне, Мюстивар, Махмудов — Фредерику, Алиев, Жозеф-Монрос.

«Арсенал»: Левашов — Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес — Чаушич — Ткачев, Костандинов, Горбатенко, Лесовой — Луценко.

0' У нас есть отличная возможность посмотреть, как оружейники прибывали на «Баксель Арену». Фоторепортаж от пресс-службы тульского клуба.

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0' Накануне главные тренеры обеих команд ответили на вопросы журналистов. Так, Игорь Черевченко проанализировал, почему его подопечные провалили первый матч.

- Мы к любому сопернику относимся с уважением. Даже к соперникам по товарищеским играм. Не то, что бы «Нефтчи» нас лучше изучил. Мы его тоже хорошо изучали. Просто он применял высокий прессинг. Причем длительное время. Соперник почти всю игру прессинговал. И в этом была одна из главных проблем. Плюс, «Нефтчи» очень здорово сыграл в обороне.

0' Добрый вечер, друзья! Сегодня нас ждет очень ответственная игра: тульский «Арсенал» на выезде сыграет ответный матч второго квалификационного тура Лиги Европы с бакинским «Нефтчи». Первый поединок завершился в пользу нашего соперника с минимальным преимуществом.

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