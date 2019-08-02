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Потоп на улице Рязанской в Туле попал на видео

Потоп на улице Рязанской в Туле попал на видео

Коммунальщики быстро перекрыли течь.

Утром 2 августа около 9.00 на улице Рязанской в районе дома №18 произошел мощный прорыв коммуникаций. Настоящий фонтан бил из дыры на газоне и залил всю проезжую часть.

Надо отдать должное городским коммунальщикам – сработали быстро. Менее чем через час прорыв был ликвидирован. Дорога там под уклон, поэтому вода стекла вниз по Рязанской.

Момент потопа попал на видео:

Сейчас на месте осталась только дыра в земле.

 

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:19 +9
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