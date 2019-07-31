Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» вылетел в Баку на матч Лиги Европы с «Нефтчи»
Ответная игра состоится уже завтра, 1 августа.
Тульский «Арсенал» вылетел в Баку на ответную игру второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Отметим, что вместе с командой в Азербайджан вылетел нападающий Эванс Кангва, который из-за травмы не смог принять участие в первой игре с «Нефтчи», а также в матче с «Ростовом».
Еврокубковый матч «Нефтчи» — «Арсенал» состоится уже завтра, 1 августа, в 20.00. Игру рассудит судейская бригада из Мальты во главе с рефери Аланом Марио Сантом. Ему будут помогать Эдвард Спитери, Роберто Велла, Малколм Спитери.
Интересно, что билеты на этот матч стоят от 2 до 100 манат (примерно от 74 руб. до 3700 руб.).
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