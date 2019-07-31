«Арсенал» вылетел в Баку на матч Лиги Европы с «Нефтчи»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Тульский «Арсенал» вылетел в Баку на ответную игру второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отметим, что вместе с командой в Азербайджан вылетел нападающий Эванс Кангва, который из-за травмы не смог принять участие в первой игре с «Нефтчи», а также в матче с «Ростовом».

Еврокубковый матч «Нефтчи» — «Арсенал» состоится уже завтра, 1 августа, в 20.00. Игру рассудит судейская бригада из Мальты во главе с рефери Аланом Марио Сантом. Ему будут помогать Эдвард Спитери, Роберто Велла, Малколм Спитери.

Интересно, что билеты на этот матч стоят от 2 до 100 манат (примерно от 74 руб. до 3700 руб.).