Когда у туляков будет чистая вода
О реализации федеральной программы «Чистая вода» и регионального проекта «Чистая вода Тульской области» рассказал Олег Дючков, министр ЖКХ Тульской области.
Вопрос бесперебойного обеспечения жителей Тульской области качественной питьевой водой находится под личным контролем губернатора региона. По поручению Алексея Дюмина в Тульской области впервые началось системное решение вопросов модернизации объектов водоснабжения — в рамках федеральной программы и региональных проектов. Об этом на оперативном совещании во вторник, 30 июля, докладывал министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков.
Федеральная программа «Чистая вода» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Ее основная задача — увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В 2024 году в целом по области этот показатель должен составить 93,7%, а в разрезе городского населения — 99%.
Олег Дючков
- Эта задача крайне актуальна для Тульской области, так как из-за природных особенностей вода у нас имеет повышенную жесткость и повышенное содержание железа.
Общее финансирование программы составит 1,29 млрд руб., в том числе 1,23 млрд руб. из федерального бюджета. В программу включены 34 объекта в 20 муниципальных образованиях. Реализация программы позволит улучшить качество воды для более 50 тысяч жителей Тульской области.
Министерство ЖКХ Тульской области провело оценку состояния объектов систем водоснабжения региона, проанализированы качество и безопасность питьевого водоснабжения. По результатам сформирован региональный проект «Чистая вода Тульской области» на период до 2024 года. В него включены 73 объекта в 17 муниципальных образованиях в 41 населенном пункте.
В 2019 году в Туле будет заменено 3,6 км магистральных водоводов.
– Приоритет отдавался проектам, комплексно решающим проблему водоснабжения в населённом пункте, — пояснил министр ЖКХ. — Проанализированы обращения жителей и отобраны объекты в районах с наибольшим количеством обращений по качеству водоснабжения. Наиболее крупные проекты будут реализованы в Туле, Богородицке, Узловой и Северо-Задонске, где остро стоят проблемы с водоснабжением.
На реализацию региональной программы в 2019 году из бюджета Тульской области выделено 228,4 млн руб. — впервые за долгие годы.
Самые крупные по объему выделяемых средств объекты:
- Узловая. Строительство 3,9 км сетей водоснабжения — 20,8 млн руб.
- Тула, п. Барсуки. Ремонт 3,2 км сетей водоснабжения — 33,4 млн руб.
- Богородицк. Модернизация 2 скважин и перекладка 6,7 км сетей — 20,1 млн руб.
- Северо-Задонск. Перекладка магистральных сетей 6,2 км — 12,2 млн руб.
По словам министра, программа «Чистая вода Тульской области» будет продолжена и в 2020-2021 годах. Общая сумма финансирования из бюджета области составит 387,5 млн руб. на строительно-монтажные работы и 100 млн руб. на разработку проектно-сметной документации.
Особое внимание губернатор региона уделяет водоснабжению областного центра. По поручению Алексея Дюмина в Туле сформирован 3-летний план по замене магистральных сетей водоснабжения. Будут заменены 28,1 км магистральных водоводов до 2022 года. Работы по замене магистральных сетей в Туле уже начаты. В 2019 году предстоит заменить 3,6 км. В бюджете Тульской области и в бюджете Тулы на замену магистральных сетей дополнительно предусмотрено по 100 млн руб. ежегодно.
– В соответствии с утвержденным планом до 1 октября 2019 года администрация Тулы должна разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы на ремонт водоводов Песоченского водозабора, — пояснил Олег Дючков.
По словам министра, в обращениях жителей часто поднимаются вопросы по водоснабжению сельских населенных пунктов. Но по ним муниципальные образования не подавали заявки в министерство ЖКХ.
– Администрациям необходимо обследовать и проанализировать состояние объектов водоснабжения в этих населенных пунктах, зарегистрировать права муниципальной собственности на объекты или земельные участки для их строительства. А также иметь в муниципалитете специализированные организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения. Это позволит в дальнейшем войти в программу «Чистая вода Тульской области», — сказал Олег Дючков.