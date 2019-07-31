Когда у туляков будет чистая вода

Замена водоводов большого диаметра Медвенско-осетровского водозабора в поселке Медвенка Большой Тулы уже в самом разгаре. Фото Алексея Пирязева.

Вопрос бесперебойного обеспечения жителей Тульской области качественной питьевой водой находится под личным контролем губернатора региона. По поручению Алексея Дюмина в Тульской области впервые началось системное решение вопросов модернизации объектов водоснабжения — в рамках федеральной программы и региональных проектов. Об этом на оперативном совещании во вторник, 30 июля, докладывал министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков.

Федеральная программа «Чистая вода» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Ее основная задача — увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. В 2024 году в целом по области этот показатель должен составить 93,7%, а в разрезе городского населения — 99%.

Олег Дючков - Эта задача крайне актуальна для Тульской области, так как из-за природных особенностей вода у нас имеет повышенную жесткость и повышенное содержание железа.

Общее финансирование программы составит 1,29 млрд руб., в том числе 1,23 млрд руб. из федерального бюджета. В программу включены 34 объекта в 20 муниципальных образованиях. Реализация программы позволит улучшить качество воды для более 50 тысяч жителей Тульской области.



Министерство ЖКХ Тульской области провело оценку состояния объектов систем водоснабжения региона, проанализированы качество и безопасность питьевого водоснабжения. По результатам сформирован региональный проект «Чистая вода Тульской области» на период до 2024 года. В него включены 73 объекта в 17 муниципальных образованиях в 41 населенном пункте.



В 2019 году в Туле будет заменено 3,6 км магистральных водоводов.

– Приоритет отдавался проектам, комплексно решающим проблему водоснабжения в населённом пункте, — пояснил министр ЖКХ. — Проанализированы обращения жителей и отобраны объекты в районах с наибольшим количеством обращений по качеству водоснабжения. Наиболее крупные проекты будут реализованы в Туле, Богородицке, Узловой и Северо-Задонске, где остро стоят проблемы с водоснабжением.

На реализацию региональной программы в 2019 году из бюджета Тульской области выделено 228,4 млн руб. — впервые за долгие годы.

Самые крупные по объему выделяемых средств объекты:

Узловая . Строительство 3,9 км сетей водоснабжения — 20,8 млн руб.

. Строительство 3,9 км сетей водоснабжения — 20,8 млн руб. Тула , п. Барсуки . Ремонт 3,2 км сетей водоснабжения — 33,4 млн руб.

, . Ремонт 3,2 км сетей водоснабжения — 33,4 млн руб. Богородицк . Модернизация 2 скважин и перекладка 6,7 км сетей — 20,1 млн руб.

. Модернизация 2 скважин и перекладка 6,7 км сетей — 20,1 млн руб. Северо-Задонск. Перекладка магистральных сетей 6,2 км — 12,2 млн руб.

По словам министра, программа «Чистая вода Тульской области» будет продолжена и в 2020-2021 годах. Общая сумма финансирования из бюджета области составит 387,5 млн руб. на строительно-монтажные работы и 100 млн руб. на разработку проектно-сметной документации.



Особое внимание губернатор региона уделяет водоснабжению областного центра. По поручению Алексея Дюмина в Туле сформирован 3-летний план по замене магистральных сетей водоснабжения. Будут заменены 28,1 км магистральных водоводов до 2022 года. Работы по замене магистральных сетей в Туле уже начаты. В 2019 году предстоит заменить 3,6 км. В бюджете Тульской области и в бюджете Тулы на замену магистральных сетей дополнительно предусмотрено по 100 млн руб. ежегодно.

– В соответствии с утвержденным планом до 1 октября 2019 года администрация Тулы должна разработать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы на ремонт водоводов Песоченского водозабора, — пояснил Олег Дючков.

По словам министра, в обращениях жителей часто поднимаются вопросы по водоснабжению сельских населенных пунктов. Но по ним муниципальные образования не подавали заявки в министерство ЖКХ.

– Администрациям необходимо обследовать и проанализировать состояние объектов водоснабжения в этих населенных пунктах, зарегистрировать права муниципальной собственности на объекты или земельные участки для их строительства. А также иметь в муниципалитете специализированные организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения. Это позволит в дальнейшем войти в программу «Чистая вода Тульской области», — сказал Олег Дючков.