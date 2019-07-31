В Тульской области осудят водителя-наркоторговца, который сбил полицейского

Фото СУ СК РФ по ТО и УМВД России по ТО.

Киреевские следователи закончили расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). На скамью подсудимых скоро попадет 24-летний мужчина, который в настоящее время находится под стражей.

«Вина обвиняемого подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, а именно — протоколом осмотра места происшествия, протоколами допросов обвиняемого, потерпевшего, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы потерпевшего и иными документами. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним , инцидент произошел 15 мая этого года, когда сотрудники УКОН областного УМВД с участием полицейских ДПС при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задерживали 27-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

В ходе оперативной работы сотрудники полиции обнаружили рядом с автодорогой Киреевск — Слободка пустой автомобиль, за которым стали наблюдать. Через некоторое время к авто подошли четверо мужчин, один из которых сел за руль. Один из полицейских тоже приблизился к авто и потребовал, чтобы люди вышли из салона авто. В этот момент обвиняемый и совершил наезд на стража порядка.

Позднее, в ходе личного досмотра подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, правоохранители изъяли у него психотропное вещество — амфетамин массой 0,51 г. В автомобиле на котором передвигался мужчина, нашли 0,51 г мефедрона, 0,14 г амфетамина, весы и упаковочный материал.

При обыске в квартире по месту жительства задержанного были изъяты вещества, похожие на амфетамин, мефедрон, зерна конопли и мака, а также электронные весы и упаковочный материал.