«Арсенал» – «Нефтчи»: проиграна битва, но не война

Фото пресс-службы «Арсенала».

Игра забывается, а результат остается. Что же все-таки привело к тому результату, который обескуражил не только Тулу, но и, наверное, всю футбольную Россию? Ведь никто из экспертов, у которых интересовались прогнозами на матч, даже подумать не мог, что «Арсенал» проиграет. Да и бог с ним, с результатом, никто не ожидал, что вместо «Арсенала» в этот вечер играть с «Нефтчи» выведут играть какую-то другую команду.

Версий, почему всё случилось именно так, высказывается много. Попробуем о них порассуждать.

Ажиотаж – да, безусловно. Около 15 000 болельщиков, и это без армии москвичей, приехавших топить за своих, такой аудитории в Туле в новейшее время еще не было. Не говоря уже о пресс-конференциях, многочисленных статьях в прессе и сюжетах на телевидении. И везде рефреном: «Арсенал» должен выиграть, «Арсенал» должен выиграть… Соперник – всего лишь «Нефтчи». Этого было так много, что доходило, пожалуй, даже до тех, кто совсем пока еще не понимает русского.

Футболисты – тоже ведь люди и подвержены внушениям. Может, в меньшей степени, чем среднестатистический гражданин, но подвержены. Поэтому когда перед матчем им самые авторитетные в российском футболе люди твердят с экранов, что «Арсенал» сильнее, почему им не верить-то? А из каждого утюга вдогонку несется: «Только Тула, только победа». «Нефтчи», к их счастью, российскую прессу не читают и телевидение наше не смотрят. У них наверняка какие-то другие куплеты пели, о которых мы не знаем.

А тут еще выходят на матч – и на половину Восточной трибуны баннер: «Через тернии к звездам». И звезды в этот момент кто-то мог прочитать как звезды футбола. Ну терний-то точно дождались. А потом и звезды из глаз и с погон посыпались.

Ажиотаж и переполненный стадион, конечно, оказали воздействие. И не факт, что деморализующее. Заполненный стадион не может быть для спортсмена деморализующим фактором. Но вот вся предшествующая шумиха и мантры, что «Арсенал» однозначно сильнее, безусловно, где-то на подсознании сидели. И привели к легкой панике или мандражу, когда что-то пошло не так. А не так пошло достаточно быстро. Длительное время «Арсеналу» даже не удавалось надолго переходить середину поля.

Много сейчас рассуждают на тему, будто тренер «Нефтчи» обыграл Черевченко тактически. Это не совсем так. Странно предполагать, что тренерский штаб «Арсенала» не знал, как в этой игре могут действовать гости и за счет чего сковывать атаку тульской команды. И ведь если к атаке действительно остались серьезные претензии, то в обороне, абстрагируясь от того треклятого эпизода в конце первого тайма, «Арсенал» сыграл достаточно надежно. Все позиционные атаки гостей пресекались уже на подступах к штрафной. Каких-то опасных ударов тоже не припомнить. Ну да, за исключением удара издали в штангу во втором тайме. Но, во-первых, мяч в ворота не залетел, а во-вторых, Левашов на удар все-таки среагировал.

Но гол – да. Коллективное наваждение. Живо напомнило те эпизоды, когда в ворота «Арсенала» в чемпионате России забивали после наших же поданных угловых. То есть это болезнь не одного конкретно матча, а давняя, и не только «Арсенала». В этот раз был не угловой, а неловкий навес в штрафную соперника, обернувшийся моментальной контратакой. Не в оправдание, но всё же заметим – «Арсеналу» не повезло еще и тем, что игрок, делавший тот роковой прострел с бровки на гол, отправил мяч еще и с легким рикошетом от защитника. В результате чего мяч получил убийственную и недосягаемую для обороны траекторию. Левашов выскочил на мяч, перекрывая возможное касание любого участника этого эпизода – от соперника до своих же защитников, игрока атаки гостей в этот момент еще и цепляли сзади с претензией на пенальти, а передача неожиданно пролетела дальше на Дарио Федерико, которому никто уже не мешал.

Можно сетовать на коллективную ошибку, но к этому ведь всё и шло. Очевидно, что команда, навязавшая такую отчаянную борьбу на каждом участке поля, и будет ждать подобного момента. А когда такие провалы случаются? Правильно, чаще всего под занавес тайма, когда все слегка поднаелись, эмоции переполняют, а бдительность притупляется. Вот и случился тот самый гол в раздевалку.

При этом «Нефтчи», и это, наверное, оказалось решающим фактором, наглядно показал, почему условные «Крылья Советов» «Арсеналу» проигрывают, а они – нет. Нам трудно судить, какая такая борьба идет в чемпионате Азербайджана, но то, что в данном конкретном матче клуб из Баку был не похож на участника чемпионата России – факт. Даже не припомнить, когда бы против «Арсенала» бились с такой концентрацией, когда у игрока, принимающего мяч, нет практически времени на принятие решения, и даже если соперник в нескольких метрах, он всегда дышит в спину, всегда. Только дошла передача, и уже кто-то – спереди, сзади, сбоку, обязательно атакует. На послематчевой пресс-конференции итальянский тренер гостей неоднократно сводил всё именно к этой теме – встречать как можно более высоко (переводчик всегда забавно произносил это слово по-русски с ударением на первом слоге), прихватывать в центральной зоне. Вот с этой задачей гости справились превосходно.

Не имея возможности развивать свои атаки, все более увязая в постоянной борьбе и цеплянии за мяч, «Арсенал» рано или поздно получил бы такую оплеуху. Не в первом тайме, так во втором. Просто «Нефтчи» оказался более квалифицированным соперником, чем мы все от него ждали.

Это всё и есть тот самый международный опыт. Одно дело вариться в собственном соку, где всё про всех известно, где даже зажиточные олигархи российского футбола сами играют и другим дают. И совсем иное – оказаться один на один с командой, с которой не знаешь что делать. А результат давит, и нужно всё равно что-то придумывать у чужих ворот. Пропускать нельзя, а счет уже 0:1. Ничего лучше не нашлось, чем просто грузить мяч ближе к воротам, где в первом тайме у Тудорие, а во втором у Луценко ничего не получалось. Говорит ли это о низкой квалификации того и другого? Нет. Если мячи до нападающих не доходят, их вина, безусловно, в этом присутствует: плохо открываются, плохо взаимодействуют. Но еще большая вина тех, кто должен обеспечивать их передачами. А вот как раз внятной игры в центре поля у «Арсенала» и не вышло, передачи не проходили, атака не развивалась.

Бесспорно, это игра утраченных иллюзий, и расстройство футболистов было не меньшее, чем зрителей на трибунах. Но понуро побрести в раздевалку сразу после финального свистка, даже формально не поблагодарив полный стадион, который за тебя весь матч переживал, гнал вперед, желал удачи – даже слова сразу не подобрать, скажем так: невежливо. Подойти к трибунам нашла в себе мужество лишь малая часть той команды, которую мы так в этот вечер и не увидели на поле. Не было огня в глазах на поле, не было эмоций и после матча. Штирлиц оказался на грани провала.

И всё-таки есть вера, что всё закончится хорошо. Как говорили великие полководцы, проиграна битва, но не война. Или, возвращаясь к народной мудрости, нет худа без добра, на ошибках учимся. В конце концов, кроме хорошей тактической и командной выучки соперник не показал чего-то настолько невероятного, чтобы казаться непобедимым. Через неделю в Баку надеемся увидеть настоящий «Арсенал». Только утюги и телевидение с интернетом надо на неделю отключить.

25 июля. Тула. Центральный стадион. Судьи Энеа Йорги, Ридигер Чокай, Илир Тартарай (все – Албания).

Гол: Жуниор (45+1, 0:1).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Чаушич, Ткачев, Банда (Костадинов, 46), Тудорие (Луценко, 46).

«Нефтчи»: Агаев, Булудов, Петров, Станкович, Кривоцюк, Кане, Мустивар, Махмудов (Плателлас, 87), Жуниор (Алескеров, 73), Жозеф-Монроз, Алиев.

Предупреждения: Кане (24), Алиев (37), Махмудов (68), Булудов (78), Комбаров (81), Ткачев (90+).

Удары (в створ): 3 (3) – 6 (2, 1 - штанга). Угловые: 5 – 1. Голевые моменты: 2 – 3.