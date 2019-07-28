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Молодёжка «Арсенала» разгромила «Ростов» со счётом 7:0
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Молодёжка «Арсенала» разгромила «Ростов» со счётом 7:0

Основные составы команд встретятся сегодня, 28 июля, в 16.30.

На косогорском стадионе состоялся матч между молодёжными составами «Арсенала» и «Ростова». Туляки одержали разгромную победу с рекордным счётом – 7:0.

На 29-й минуте встречи счёт открыл Хлусевич. Спустя восемь минут он выполнил голевую передачу на Мусаева, а тот увеличил преимущество – 2:0. На 60-й минуте забил Сулаквелидзе, на 75-й исполнил дубль Хлусевич.

Спустя ещё три минуты мяч в ворота «Ростова» отправил Лобанов и сразу же после него отличился Ерофеев. Спустя несколько минут «Арсенал» забил сопернику финальный, седьмой гол.

Напомним, основные составы «Арсенала» и «Ростова» сыграют сегодня, в 16.30. Читайте онлайн-трансляцию на Myslo!

Сюжет: Арсенал
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:05 +3
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