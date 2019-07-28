Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Молодёжка «Арсенала» разгромила «Ростов» со счётом 7:0
Основные составы команд встретятся сегодня, 28 июля, в 16.30.
На косогорском стадионе состоялся матч между молодёжными составами «Арсенала» и «Ростова». Туляки одержали разгромную победу с рекордным счётом – 7:0.
На 29-й минуте встречи счёт открыл Хлусевич. Спустя восемь минут он выполнил голевую передачу на Мусаева, а тот увеличил преимущество – 2:0. На 60-й минуте забил Сулаквелидзе, на 75-й исполнил дубль Хлусевич.
Спустя ещё три минуты мяч в ворота «Ростова» отправил Лобанов и сразу же после него отличился Ерофеев. Спустя несколько минут «Арсенал» забил сопернику финальный, седьмой гол.
Напомним, основные составы «Арсенала» и «Ростова» сыграют сегодня, в 16.30. Читайте онлайн-трансляцию на Myslo!
сегодня, в 16:54, 21 688 3
26 июля, в 16:36, 21 947 2
26 июля, в 12:57, 89 3825 5
25 июля, в 21:51, 167 6950 8
Другие статьи по темам
Место