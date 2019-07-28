В Чекалине состоялся фестиваль «Окский плёс»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля.

В самом маленьком историческом городе России – Чекалине, в преддверии 500-летнего юбилея Тульского кремля состоялся межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плёс».

Для гостей праздника выступили творческие коллективы из разных районов области, прошла ярмарка «Окское торжище» и выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Окское подворье», работали экспозиции «Защитники Тулы из века в век», «Великая русская стена», «Лихвин-град мастерами богат», прошли интерактивы и конкурсы.

Все желающие смогли сплавиться по Оке на байдарках и принять участие в спортивных соревнованиях. Кульминацией праздника стала историческая реконструкция боя «Суворовский натиск! Операция «Багратион».

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что в рамках проекта 500-летия Тульского кремля к 2020 году Чекалин существенно преобразится – ведётся реставрация здания казначейства для создания культурно-туристического комплекса, в следующем году будет отремонтировано еще одно здание, где появится новая музейная экспозиция, посвященная истории города.

Проект «Чекалин – маленький центр большого отдыха» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Реализация проекта уже идёт.