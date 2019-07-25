«Арсенал» — «Нефтчи»: текстовая трансляция матча – 0:1

Фото из архива Myslo.

Оружейники играют первый в своей истории еврокубковый матч. Болейте за нашу команду вместе с Myslo! Внимание: трансляция обновляется.

82' Теперь предупреждение получил Комбаров.

80' Горбатенко подавал очередной стандарт, подкрутил мяч в штрафную — Кривоцюк выбил «круглого» подальше.

79' Луценко несся в штрафную соперника, его сбил Булудов. За срыв атаки он получил желтую.

78' Момент у «Нефтчи»! Очень опасно! Алескеров неожиданно оказался практически один на один с Левашовым. Миша выручил команду!

77' Ткачев решился на дальний удар. Прострел получился мощным, но очень неточным. Мяч улетел выше ворот.

72' Замену проводит Роберто Бордин. Фредерику получил травму во время единоборства с Комбаровым. Вместо Дариу на поле вышел Алескеров.

70' Плотно играют бакинцы, не давая «Арсеналу» свободного пространства.

68' Ох, как врезали по ногам Костадинову. Это Махмудов жестко сфолил на нашем футболисте. Судья показал желтую карточку.

64' Неплохую комбинацию разыграли туляки. На несколько секунд успели прострелить по воротам Луценко, Чаушич, а завершающий удар нанес Комбаров, правда попал в игрока «Нефтчи».

59' Горбатенко у мяча — прострел, и мяч влетел в «стенку».

58' Сбил Комбарова Кривоцюк. Опасный штрафной.

56' Горбатенко разыграл угловой с Ткачевым, стандарт перерос в затяжную атаку на ворота бакинцев. Не опасно.

55' Опасный удар! Монроз прострелил в дальний угол, мимо.

51' Луценко пытался убежать вперед, но наткнулся на центральных защитников «Нефтчи».

48' Надеемся, Игорь Геннадьевич нашел в перерыве нужны слова, чтобы подбодрить своих подопечных. «Нужен гол!» — кричат тульские болельщики.

47' Активно начали арсенальцы. Лесовой отправил неплохую диагональную передачу на Комбарова, но Кирилл с мячом разминулся.

46' Второй тайм!

Сразу после перерыва Игорь Черевченко сделал двойную замену: вместо Тудорие вышел Луценко, вместо Банды — Костадинов.

Оперативный фоторепортаж первого тайма:

Перерыв.

45+1' А вот и первый гол в матче… Правда, забивает «Нефтчи». 28-й номер с правого фланга скинул мяч в штрафную, он пролетел мимо всех футболистов, Левашов еле дотянулся, «сфера» в итоге докатилась до Фредерику, которого никто не опекал в этот момент. Дариу атаку довел до логического завершения. 0:1.

45' Две минуты добавил арбитр к первому тайму.

43' Пока игра проходит, в основном, на половине поля «Нефтчи». Прессингует «Арсенал», но пока открыть счет в матче не удается.

39' Затяжную атаку провели арсенальцы, на подступах к штрафной у Григалавы отобрали мяч.

37' Алиев жестко подкатился в ноги Григалаве, за что получил «горчичник».

35' Банде потребовалась помощь медиков. Игроку на ногу наступил Монроз. Показалось, что оружейникам потребуется замена, но нет, всё обошлось.

33' Махмудов исполняет штрафной, но первые на мяче оказались футболисты «Арсенала».

30' Горбатенко с углового отправил мяч в штрафную, передачу замкнул Комбаров, но вратарь бакинцев отлично среагировал.

29' Жесткая игра сегодня. «Нефтчи» много фолит на «Арсенале».

25' Друзья, «Арсенал» забил гол! Но из офсайда. Горбатенко закрутил в штрафную, мяч от Беляева улетел к Комбарову, и Кирилл хладнокровно отправил «сферу» в ворота. Но капитан в этот момент был вне игры. Эх!

24' А теперь на поле лежит Виктор Альварес. Кане в борьбе за мяч выставил локоть и ударил в лицо нашему футболисту. Прибежали медики оказывать помощь игроку. Арбитр показал Кане желтую карточку.

22' Махмудов оказался на газоне после столкновения с Ткачевым. Арбитр зафиксировал фол.

19' «Тульский Арсенал!», — кричат болельщики. Поддержка сегодня невероятная, шикарная атмосфера на стадионе.

17' Серьезная борьба продолжается недалеко от центра поля. «Арсенал» не собирается отдавать мяч сопернику.

15' Атаку провели бакинцы. В итоге Левашов без проблем забрал мяч после несильного прострела Махмудова с правого фланга.

12' Ух! Какой момент! Горбатенко с углового подал в штрафную прямо на голову Григалаве. Тот пробил по центру ворот — Агаев на месте.

11' Сразу же ответка от оружейников. Лесовой промчался по флангу, забежал в штрафную, но обыграть соперника не удалось. Мяч у него выбили из-под ног.

11' «Нефтчи» заработали угловой. Махмудов скинул мяч в штрафную, Горбатенко выбил головой.

8' Очередная остановка в игре. Свалили Григалаву в центре поля.

5' Тудорие сфолил в центре поля в борьбе за мяч.

3' Бакинцы активно вступают в игру, прессингуют оружейников на их половине поля.

1' Стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»!

0' Команды выходят на поле!

0' Представляем вашему вниманию судейскую бригаду.

Главным судьей назначен 34-летний рефери FIFA Энеа Йорги. Помогать ему будут Ридигер Чокай и Илир Тартарай. Резервный судья — Клайди Кола. Представитель УЕФА — Сергей Ильич (Беларусь), судья-инспектор Павел Салий (Казахстан).

0' Подопечные Игоря Черевченко сегодня сыграют в красной форме, «Нефтчи» — в черно-белой.

0' Стартовые составы:

«Арсенал»: Левашов — Комбаров (к), Беляев, Григалава, Альварес — Горбатенко, Банда, Чаушич, Лесовой, Ткачев — Тудорие.

«Нефтчи»: Агаев — Булудов, К. Петров, Станкович, Кривоцюк — Мюстивар, Кане, Махмудов (к), Дариу Фредерику, Жозеф-Монроз — Алиев.

0' Антураж еврокубкового матча от пресс-службы «Арсенала»:

0' Футболистов тульской команды сегодня поддерживают не только болельщики, но и коллеги-спортсмены, а вернее спортсменки. Волейбольная «Тулица» всем составом обещала прийти на матч. Тренер Александр Перепелкин даже перенес тренировку команды из-за этого).

0' Итак, чего «Арсенал» и «Нефтчи» ожидают от матча? На вчерашней пресс-конференции наш капитан Кирилл Комбаров говорил, что это большая ответственность перед всем городом, и выйти немотивированными на поле футболисты просто не могут.

Главный тренер оружейников Игорь Черевченко заявил, что задача «Арсенала» — выйти в группу Лиги Европы! Вот так вот.

Наставник «Нефтчи» Роберто Бордин хорошо отзывался о тульской команде: «"Арсенал» держит высокие темпы и на данный момент в физическом и техническом плане у них есть некоторые преимущества".

Полузащитник Эмин Махмудов уверен, что сегодня команды ждет трудная игра.

0' Посмотрим, как наша команда прибывала на стадион. Какие стильные сегодня у нас футболисты))

0' Интересные факты:

«Арсенал» и «Нефтчи» до этого никогда не встречались в официальных матчах.

Азербайджанец Владислав Кадыров играл и за «Нефтчи», и за «Арсенал». Он стал первым в истории футболистом оружейников, призванным в национальную сборную своей страны.

«Нефтчи» — первая азербайджанская команда, попавшая в групповой этап Лиги Европы.

0' Добрый вечер, поклонники футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня мы с вами станем свидетелями исторического матча — матча, который все мы так долго ждали, о котором мечтали. Тульская команда впервые выступает в Лиге Европы! Завидуем тем, кто смотрит игру на стадионе). А если вы остались дома, присоединяйтесь к нашей трансляции.