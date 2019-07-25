Жителей Тульской области приглашают присоединиться ко Всероссийскому марафону «Сохраним леса страны»

Марафон направлен на восстановление сгоревших лесных территорий в регионах России. Жителям Тульской области предлагают сажать деревья, жертвовать деньги на восстановление лесов либо компенсировать углеродный след. Пожертвования будут собираться с использованием технологии блокчейн до 1 сентября 2019 года. Деньги будут потрачены на закупку саженцев и организацию посадок деревьев осенью этого года.

В рамках марафона участникам предлагают:

организовать собственные или принять участие в запланированных посадках деревьев, зарегистрировавшись на странице nash.posadiles.ru. Команда проекта вышлет приглашение на посадки в тех регионах, где они пройдут в этом сентябре и октябре. Деревья будут высаживаться на пострадавших от пожаров лесных территориях при участии местных лесничеств;

сделать пожертвование на организацию посадок на краудфандинговой платформе w12.io. Все транзакции будут записываться в публичную распределенную базу данных — блокчейн, и любой желающий сможет провести их независимый аудит. Такая децентрализованная инфраструктура сбора средств обеспечивает абсолютную прозрачность всех платежей. Пожертвовать деньги можно с любой карты;

рассчитать и компенсировать свой углеродный след, воспользовавшись специальным калькулятором. Калькулятор рассчитает количество персональных выбросов СО2 (исходя из данных о перелетах, переездах, потребленных жилищно-коммунальных услугах и товарах), а также количество деревьев, которое необходимо посадить для компенсации этих выбросов.

Участников акции призывают делиться информацией о марафоне в социальных сетях, чтобы привлечь внимание россиян к вопросам сохранения лесов.

Руководитель проекта «Посади Лес» Марианна Мунтяну: