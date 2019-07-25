В Туле отремонтировали Одоевский путепровод

Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Там было заасфальтировано 6000 кв. м дорожного полотна.

В Туле состоялась приёмка работ по ремонту дорожного покрытия на Одоевском путепроводе. Они были проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ремонт выполнили специалисты подрядной организации ООО «ДСК-108». Общая площадь асфальтирования – 6000 кв. м. Помимо восстановления дорожного полотна на участке был заменен бортовой камень, отремонтированы тротуары, восстановлено барьерное ограждение и нанесена дорожная разметка.