Экс-игрок «Арсенала» Резиуан Мирзов продолжит карьеру в столичном «Спартаке»

Ранее 26-летний полузащитник выступал за Ростов. Новый контракт рассчитан на три года.

Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов, который в последнем сезоне выступал за «Арсенал», подписал трёхлетний контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщает официальный «Твиттер» красно-белых.

Резиуан Мирзов выступал за «Ростов» с 2017 года. Прошлый сезон он на правах аренды провёл в тульском «Арсенал», отыграл 32 матча, забил восемь голов и отдал одну голевую передачу. Сообщалось, что тульский клуб предлагал «Ростову» за Мирзова 2 млн евро, но соглашение так и не было заключено.

Помимо «Арсенала» и «Ростова» в послужном списке Мирзова – костромской «Спартак», рязанская «Звезда», столичное «Торпедо», «Ахмат» и «Тосно». В мае 2019 года Мирзов был вызван в сборную России для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.