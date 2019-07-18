Где в Туле 19 июля отключат электричество
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
В пятницу сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Н. Руднева, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 30, 32,
- ул. Циолковского, 2, 6, 8, 10, 12, 15-35 (нечётн.),
- ул. Оборонная, 32, 35,
- пр-т Ленина, 36,
- ул. Пушкинская, 23-а,
- ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.),
- ул. Нестерова, 44-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Краснодонцев, 38-59,
- ул. Панфиловцев, 25-39-а (нечётн.), 30-44 (чётн.),
- ул. Оружейная, 54-а, 58-а,
- ул. Ползунова, 2, 4, 6,
- ул. Сурикова, 27, 29,
- ул. Тесницкая, 3,
- ул. Капитана Громова, 66,
- 18-й пр-д, 23-53,
- 1-й Тесницкий пр-д, 5,
- Новомосковское шоссе, 6,
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 2,
- ул. Кирова, 8-29,
- ул. Октябрьская, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
- п. Победы: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.),
- ул. Мичурина, 1-21 (нечётн.), 2, 7-а,
- ул. Октябрьская, 1-12,
- ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Рабочая, 41-47,
- ул. Фрунзе, 9, 10,
- п. Рудаково: ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.),
- ул. Советская, 6/2,
- п. Трудовой, 1-19,
- ул. Володарского, 13.
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