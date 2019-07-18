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Где в Туле 19 июля отключат электричество

Где в Туле 19 июля отключат электричество

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

В пятницу сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • ул. Н. Руднева, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 28, 30, 32,
  • ул. Циолковского, 2, 6, 8, 10, 12, 15-35 (нечётн.),
  • ул. Оборонная, 32, 35,
  • пр-т Ленина, 36,
  • ул. Пушкинская, 23-а,
  • ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.),
  • ул. Нестерова, 44-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 38-59,
  • ул. Панфиловцев, 25-39-а (нечётн.), 30-44 (чётн.),
  • ул. Оружейная, 54-а, 58-а,
  • ул. Ползунова, 2, 4, 6,
  • ул. Сурикова, 27, 29,
  • ул. Тесницкая, 3,
  • ул. Капитана Громова, 66,
  • 18-й пр-д, 23-53,
  • 1-й Тесницкий пр-д, 5,
  • Новомосковское шоссе, 6,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 2,
  • ул. Кирова, 8-29,
  • ул. Октябрьская, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
  • п. Победы: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.),
  • ул. Мичурина, 1-21 (нечётн.), 2, 7-а,
  • ул. Октябрьская, 1-12,
  • ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Рабочая, 41-47,
  • ул. Фрунзе, 9, 10,
  • п. Рудаково: ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.),
  • ул. Советская, 6/2,
  • п. Трудовой, 1-19,
  • ул. Володарского, 13.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:55 −2
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