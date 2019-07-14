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Липовые сотрудники банка «развели» жительницу Тульской области на 105 тыс. рублей

Липовые сотрудники банка «развели» жительницу Тульской области на 105 тыс. рублей

Полиция ищет злоумышленников.

За прошедшие сутки в Тульской области зарегистрированы три подобных преступления. Так, 50-летняя жительница Ленинского района попалась на одну из самых популярных уловок у мошенников. Ей в соцсетях написала знакомая с просьбой занять денег. Доверчивая женщина перевела 14 тысяч рублей. Позже выяснилось, что страничку приятельницы взломали мошенники.

Ещё одна 50-летняя жительница микрорайона Новоугольный в Донском перевела через банкомат на мобильный телефон мошенницы 105 тысяч рублей. Преступница действовала так: позвонила и представилась сотрудником банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с банковской карты и необходимости их перевода якобы на новый лицевой счет, она убедила «клиентку» произвести у банкомата ряд манипуляций, завладев тем самым вышеуказанной суммой.

Похожим способом 53-летний житель Узловой лишился почти 16 тысяч рублей. Мужчина продиктовал «работнику банка» все реквизиты своей карты.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по всем указанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

 

Сотрудники полиции убедительно просят граждан ни в коем случае никому не сообщать реквизиты банковских карт и не переводить деньги в качестве оплаты за товар либо услуги по сомнительным объявлениям в сети Интернет.

Также в случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми.

Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.

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