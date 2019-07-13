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Матч «Арсенал» – «Динамо» в Туле: большой фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

Матч «Арсенал» – «Динамо» в Туле: большой фоторепортаж

Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с первыми набранными очками в новом сезоне.

12 июля на Центральном стадионе Тулы состоялся матч нового сезона 1-го тура Российской Премьер-Лиги.На своем поле тульский «Арсенал» принимал московское «Динамо». Команды сыграли вничью. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в открывшемся чемпионате России забил португальский полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу. Однако «Арсеналу» удалось отыграться в конце второго тайма. На 84-й минуте ответный мяч забил Гиа Григалава.

С первым результатом в новом сезоне футболистов поздравил Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

«Поздравляю наших футболистов с началом сезона и первыми набранными очками! Впереди еще много игр, желаю сохранить боевой настрой и командный дух на протяжении всего чемпионата!».

Подробнее о матче читайте здесь.

Перед началом матча состоялась торжественная церемония награждения команды «Арсенала». Клуб стал лауреатом премии «Лига Fair Play» («честная игра») по итогам мая 2019 года. Футболисты продемонстрировали самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей Премьер-Лиги.

Участниками главного спортивного события в России сегодня стали и юные футболисты из Кимовска.

По поручению Алексея Дюмина, побывавшего в Кимовске с рабочим визитом, для них была организована поездка на матч «Арсенала» и «Динамо». Игру увидели 25 ребят из футбольного клуба «Возрождение».

Напомним, что старт чемпионата прошел на обновленном поле стадиона «Арсенал». А уже 25 июля наша команда сыграет в квалификации Лиги Европы.

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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 1
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 2
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 3
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 4
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 5
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 7
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 8
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 9
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 10
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 11
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 12
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 13
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 14
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 15
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 16
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 17
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 18
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 19
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 20
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 21
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 22
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 24
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 26
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 27
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 28
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 29
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 30
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 31
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 32
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 33
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 34
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 35
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 36
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 37
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 38
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 39
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 40
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 41
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 42
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 43
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 44
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 45
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 46
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 47
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 48
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 49
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 50
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 51
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 52
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 53
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 54
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 55
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 60
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 62
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 63
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 64
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 65
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 67
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 70
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 77
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 83
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 84
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 85
Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 86
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 91
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 118
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Матч «Арсенал» – «Динамо»: большой фоторепортаж, Фото: 120
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:18 −1
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