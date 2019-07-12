В субботу в тульской администрации дежурит Валерий Дорожкин

Фото Алексея Пирязева

По всем вопросам жители областного центра могут обращаться в городскую ЕДДС.

В Туле организовано дежурство сотрудников городской администрации. В субботу, 13 июля, за порядком в областном центре проследит заместитель начальника управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин.

В воскресенье дежурным по Туле назначен начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков.