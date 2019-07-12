Фото Алексея Пирязева
В субботу в тульской администрации дежурит Валерий Дорожкин
По всем вопросам жители областного центра могут обращаться в городскую ЕДДС.
В Туле организовано дежурство сотрудников городской администрации. В субботу, 13 июля, за порядком в областном центре проследит заместитель начальника управления по городскому хозяйству Валерий Дорожкин.
В воскресенье дежурным по Туле назначен начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков.
По всем вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам 47-20-34, 47-20-37 и 1391.
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