В первом матче сезона «Арсенал» сыграл вничью с «Динамо»– 1:1
Текстовая трансляция матча от Myslo!
Всё, финальный свисток! «Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. Во втором тайме футболисты показали много борьбы, создали кучу опасных моментов. Что ж, это первый матч сезона, обе команды еще успеют набрать форму.
90+2' Кангва убежал в контратаку. Эх, мяч все же отобрали у Эванса.
90+1' Жоаозиньо прорвался к нашим воротам и пробил, Левашов перевел мяч на угловой.
90' Лапочкин добавил к основному времени 3 минуты.
88' «Ар-се-нал! Ар-се-нал!» — раздается на трибунах. Болельщики гонят команду вперед, верят в футболистов, поддерживают в любой ситуации.
88' Последняя замена у «Динамо»: Грулев вышел на поле вместо Шейдаева.
85' Пока мы радовались голу, «Динамо» едва не забило второй мяч. Панченко получил пас от Жоаозиньо и пробил с небольшого расстояния по воротам, попав в Левашова. Отметим действия Михаила, он выбрал правильную позицию.
84' ГОООООООЛ!!! Григалава! Футболист получил прекрасный пас от Горбатенко и слету прострелил по воротам, как из пушки. Шунин был бессилен.
80' Замена у «Динамо»: вместо Юсупова вышел Самба Соу.
78' Кангва! Вот это момент! Альварес скидывал передачу в штрафную, Тудорие немного разминулся с мячом, а Кангва головой отправил «круглый» в ворота — высоко.
73' А вот и замена у «Арсенала»: вместо Банды вышел другой новичок — встречайте Александру Тудорие.
72' Пробили стандарт динамовцы, Левашов спас команду. Очень разнервничался Михаил, накричал на защитников.
71' Первая замена — у «Динамо» вместо Кардозу вышел Панченко.
70' Штрафной для столичной команды: Банда сбил с ног Жоаозиньо. Небольшая пауза в матче.
70' Кардозу подобрался к штрафной «Арсенала», но его удар «заблокировали».
65' Обратите внимание, что совершенно по-другому оружейники играют во втором тайме: стали более увереннее, многое стало получаться. Наверно, Черевченко подобрал нужные слова в перерыве. Сейчас игровое преимущество на стороне туляков.
64' «Арсенал» провел затяжную атаку, но на удар никто так и не решился, а Банда в итоге оказался в офсайде.
63' Очень активный сегодня Банда, быстрый игрок, правда пока в технике он проигрывает оппонентам.
61' Евгеньев получил желтую за грубый подкат прямо в ноги Банде.
59' Мощно! Ткачев в падении пробивал по мячу, но тот улетел высоко. К тому же боковой арбитр зафиксировал офсайд.
58' Тем временем желтую карточку получил Плиев.
57' Пока «Арсенал» находится, в основном, на половине поля соперника. Дальние удары кажутся самым оптимальным вариантом сейчас для обеих команд: поле мокрое, мяч скользкий. Всякое может случиться.
55' Угловой получился не самым удачным: Григалава скинул передачу в штрафную, Шунин оказался первым на мяче.
55' Ох как опасно! Горбатенко закрутил мяч в ворота Шунина, вратарь выбил мяч за пределы поля. Угловой.
53' А на поле несколько минут продолжались «качели»: атаки, контратаки… Из-за проливного дождя поле стало совсем скользкое, футболисты всё чаще падают.
51' Лесовой пролетел по флангу, но на подступах к штрафной он подскользнулся и упал.
49' Шиманьски отдал отличную передачу на Шейдаева, выведя его практически один на один с вратарем «Арсенала». К счастью, игрок «Динамо» оказался в офсайде.
47' Почти сразу же Кардозу решил «взять» ворота Левашова дальним ударом. Мяч улетел выше.
46' Второй тайм. «Арсенал», не подведи!
Оперативный фоторепортаж первого тайма от «Арсенала»:
А тем временем нам поступила информация от нашего читателя, что при входе на стадион на Восточной трибуне сломалась система распознавания лиц, из-за чего болельщики с опозданием попали на игру. Обязательно поинтересуемся у клуба, что случилось.
Фото Lexus650.
Перерыв.
45' Одну минуту добавил судья к первому тайму.
44' Понадобилась медпомощь Беляеву и Плиеву — столкнулись футболисты головами. К счастью, ничего серьезного.
43' Опасно! Горбатенко пробивал угловой, Беляев выскочил из-за спин защитников, пробил головой, но мимо ворот.
41' Кардозу получил «горчичник» за срыв атаки.
40' Оружейники заставили динамовцев немного понервничать, провели серию неплохих атак. Но с завершением момента у нас сегодня пока сложновато.
37' Шанс для «Арсенала»: Юсупов толкнул в спину Лесового, арбитр назначил штрафной. Комбаров не очень хорошо скинул мяч, и тот укатился за пределы поля.
36' Жоаозиньо издалека пробивал по воротам Левашова, наш голкипер надежно зафиксировал мяч.
33' Лесовой активно работает на правом фланге, только гости сильно прессингуют и не дают пройти дальше.
30' «Арсенал» кружит возле штрафной Шунина, но динамовцы не дали хозяевам прорваться к воротам поближе.
29' Снова останавливает игру судья: Банда в борьбе с Плиевым слишком увлекся и сфолил на сопернике.
27' Мяч попал в руку Лесовому. Арбитр Лапочкин остановил игру.
21' Банда ворвался в штрафную по правому флангу, отдал пас на Кагву, тот пяткой попытался переправить мяч Лесовому. Получилось красиво, правда реализовать такой момент не удалось.
20' Снова «пожар» у ворот «Арсенала»: Морозов отправил «крученый» мяч, но он пролетел мимо.
19' Горбатенко пробивает штрафной с правого фланга: навес в штрафную, Григалава мощно пробил головой, но мимо ворот.
16' Гол в ворота «Арсенала"((
Мяч отскочил мяч от защитника, Кардозу поймал момент и шикарно положил мяч в дальний угол. 0:1.
14' Ткачев мощно пробивал по воротам Шунина, но очень не точно.
13' Горбатенко свалил Юсупова на своей половине поля. Очередной штрафной для динамовцев — Левашов выбил мяч не очень уверенно, повезло, что рядом никого из гостей не было.
11' Диагональная передача с левого фланга на Кардозу, однако арсенальцы «прочитали» пас и перехватили.
9' Штрафной пробивали футболисты «Динамо»: Морозов отправил передачу в штрафную площадь, Беляев выпрыгнул выше всех и выбил мяч.
7' Еще один угловой в наши ворота. Левашов без проблем забрал мяч и пытался начать контратаку, скинув «круглого» далеко вперед.
6' Мигель Кардозу в штрафной пытался пробить по воротам, но мяч вовремя «заблокировал» Григалава.
5' Активно начали команды. Футболисты явно не собираются присматриваться друг к другу, а сразу рвутся в бой.
3' Угловой едва не завершился голом в ворота «Арсенала», но снова Миша спас команду!
2' Первый опасный момент: Шейдаев с левого фланга буквально с метра прострелил по воротам, Левашов перевел мяч на угловой. Ух!
1' Стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»! Удачи в новом сезоне!
0' На стадионе прозвучал гимн России.
0' Погода в Туле что-то испортилась: в городе льет дождь. Что ж, помешает это командам или наоборот — увидим совсем скоро. Друзья, кто на трибунах, расскажите, как атмосфера на стадионе?:)
0' Антураж перед матчем от пресс-службы ПФК «Арсенал»:
0' Итак, стартовые составы команд на матч:
0' Оба клуба в летнее межсезонье усилились: «Арсенал» заключил контракты с такими футболистами: Гораном Чаушичем, Александру Тудорие, Владиславом Пантелеевым, Евгением Луценко, Ламек Банда и Кингсом Кангва. Также продлил соглашения с рядом футболистов основы.
В «Динамо» перешли Заурбек Плиев, Себастиан Шиманьский, Игорь Калинин, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Рамиль Шейдаев.
0' Вот в таких формах сегодня сыграют команды:
0' Немного статистики: в чемпионатах России «Арсенал» и «Динамо» встречались шесть раз. Туляки выиграли один раз, «Динамо» дважды, ничья в матчах была зафиксирована трижды.
0' Этот сезон для команды Игоря Черевченко исторический, ведь впервые «Арсенал» примет участие в Лиге Европы. Соперник туляков определится 18 июля. В этот день состоится ответная игра между азербайджанским «Нефтчи» и молдавской «Сперанцой». В первом матче команда из Баку крупно обыграла соперника со счетом 3:0.
0' Добрый вечер, поклонники футбола! Сегодня после короткого перерыва большой футбол возвращается на стадионы. Открывает новый сезон Премьер-лиги матч «Арсенал» — «Динамо». Игра проходит в Туле на Центральном стадионе.
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