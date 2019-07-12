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В первом матче сезона «Арсенал» сыграл вничью с «Динамо»– 1:1
Фото пресс-службы "Арсенала".

В первом матче сезона «Арсенал» сыграл вничью с «Динамо»– 1:1

Текстовая трансляция матча от Myslo!

Всё, финальный свисток! «Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. Во втором тайме футболисты показали много борьбы, создали кучу опасных моментов. Что ж, это первый матч сезона, обе команды еще успеют набрать форму.

90+2' Кангва убежал в контратаку. Эх, мяч все же отобрали у Эванса.

90+1' Жоаозиньо прорвался к нашим воротам и пробил, Левашов перевел мяч на угловой.

90' Лапочкин добавил к основному времени 3 минуты.

88' «Ар-се-нал! Ар-се-нал!» — раздается на трибунах. Болельщики гонят команду вперед, верят в футболистов, поддерживают в любой ситуации.

88' Последняя замена у «Динамо»: Грулев вышел на поле вместо Шейдаева.

85' Пока мы радовались голу, «Динамо» едва не забило второй мяч. Панченко получил пас от Жоаозиньо и пробил с небольшого расстояния по воротам, попав в Левашова. Отметим действия Михаила, он выбрал правильную позицию.

84' ГОООООООЛ!!! Григалава! Футболист получил прекрасный пас от Горбатенко и слету прострелил по воротам, как из пушки. Шунин был бессилен.

80' Замена у «Динамо»: вместо Юсупова вышел Самба Соу.

78' Кангва! Вот это момент! Альварес скидывал передачу в штрафную, Тудорие немного разминулся с мячом, а Кангва головой отправил «круглый» в ворота — высоко.

73' А вот и замена у «Арсенала»: вместо Банды вышел другой новичок — встречайте Александру Тудорие.

72' Пробили стандарт динамовцы, Левашов спас команду. Очень разнервничался Михаил, накричал на защитников.

71' Первая замена — у «Динамо» вместо Кардозу вышел Панченко.

70' Штрафной для столичной команды: Банда сбил с ног Жоаозиньо. Небольшая пауза в матче.

70' Кардозу подобрался к штрафной «Арсенала», но его удар «заблокировали».

65' Обратите внимание, что совершенно по-другому оружейники играют во втором тайме: стали более увереннее, многое стало получаться. Наверно, Черевченко подобрал нужные слова в перерыве. Сейчас игровое преимущество на стороне туляков.

64' «Арсенал» провел затяжную атаку, но на удар никто так и не решился, а Банда в итоге оказался в офсайде.

63' Очень активный сегодня Банда, быстрый игрок, правда пока в технике он проигрывает оппонентам.

61' Евгеньев получил желтую за грубый подкат прямо в ноги Банде.

59' Мощно! Ткачев в падении пробивал по мячу, но тот улетел высоко. К тому же боковой арбитр зафиксировал офсайд.

58' Тем временем желтую карточку получил Плиев.

57' Пока «Арсенал» находится, в основном, на половине поля соперника. Дальние удары кажутся самым оптимальным вариантом сейчас для обеих команд: поле мокрое, мяч скользкий. Всякое может случиться.

55' Угловой получился не самым удачным: Григалава скинул передачу в штрафную, Шунин оказался первым на мяче.

55' Ох как опасно! Горбатенко закрутил мяч в ворота Шунина, вратарь выбил мяч за пределы поля. Угловой.

53' А на поле несколько минут продолжались «качели»: атаки, контратаки… Из-за проливного дождя поле стало совсем скользкое, футболисты всё чаще падают.

51' Лесовой пролетел по флангу, но на подступах к штрафной он подскользнулся и упал.

49' Шиманьски отдал отличную передачу на Шейдаева, выведя его практически один на один с вратарем «Арсенала». К счастью, игрок «Динамо» оказался в офсайде.

47' Почти сразу же Кардозу решил «взять» ворота Левашова дальним ударом. Мяч улетел выше.

46' Второй тайм. «Арсенал», не подведи!

Оперативный фоторепортаж первого тайма от «Арсенала»:

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Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 1
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 2
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 3
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 4
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 5
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 6
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 7
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 8
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 9
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 10
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 11
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А тем временем нам поступила информация от нашего читателя, что при входе на стадион на Восточной трибуне сломалась система распознавания лиц, из-за чего болельщики с опозданием попали на игру. Обязательно поинтересуемся у клуба, что случилось.


Фото Lexus650.

Перерыв.

45' Одну минуту добавил судья к первому тайму.

44' Понадобилась медпомощь Беляеву и Плиеву — столкнулись футболисты головами. К счастью, ничего серьезного.

43' Опасно! Горбатенко пробивал угловой, Беляев выскочил из-за спин защитников, пробил головой, но мимо ворот.

41' Кардозу получил «горчичник» за срыв атаки.

40' Оружейники заставили динамовцев немного понервничать, провели серию неплохих атак. Но с завершением момента у нас сегодня пока сложновато.

37' Шанс для «Арсенала»: Юсупов толкнул в спину Лесового, арбитр назначил штрафной. Комбаров не очень хорошо скинул мяч, и тот укатился за пределы поля.

36' Жоаозиньо издалека пробивал по воротам Левашова, наш голкипер надежно зафиксировал мяч.

33' Лесовой активно работает на правом фланге, только гости сильно прессингуют и не дают пройти дальше.

30' «Арсенал» кружит возле штрафной Шунина, но динамовцы не дали хозяевам прорваться к воротам поближе.

29' Снова останавливает игру судья: Банда в борьбе с Плиевым слишком увлекся и сфолил на сопернике.

27' Мяч попал в руку Лесовому. Арбитр Лапочкин остановил игру.

21' Банда ворвался в штрафную по правому флангу, отдал пас на Кагву, тот пяткой попытался переправить мяч Лесовому. Получилось красиво, правда реализовать такой момент не удалось.

20' Снова «пожар» у ворот «Арсенала»: Морозов отправил «крученый» мяч, но он пролетел мимо.

19' Горбатенко пробивает штрафной с правого фланга: навес в штрафную, Григалава мощно пробил головой, но мимо ворот.

16' Гол в ворота «Арсенала"((
Мяч отскочил мяч от защитника, Кардозу поймал момент и шикарно положил мяч в дальний угол. 0:1.

14' Ткачев мощно пробивал по воротам Шунина, но очень не точно.

13' Горбатенко свалил Юсупова на своей половине поля. Очередной штрафной для динамовцев — Левашов выбил мяч не очень уверенно, повезло, что рядом никого из гостей не было.

11' Диагональная передача с левого фланга на Кардозу, однако арсенальцы «прочитали» пас и перехватили.

9' Штрафной пробивали футболисты «Динамо»: Морозов отправил передачу в штрафную площадь, Беляев выпрыгнул выше всех и выбил мяч.

7' Еще один угловой в наши ворота. Левашов без проблем забрал мяч и пытался начать контратаку, скинув «круглого» далеко вперед.

6' Мигель Кардозу в штрафной пытался пробить по воротам, но мяч вовремя «заблокировал» Григалава.

5' Активно начали команды. Футболисты явно не собираются присматриваться друг к другу, а сразу рвутся в бой.

3' Угловой едва не завершился голом в ворота «Арсенала», но снова Миша спас команду!

2' Первый опасный момент: Шейдаев с левого фланга буквально с метра прострелил по воротам, Левашов перевел мяч на угловой. Ух!

1' Стартовый свисток! Вперед, «Арсенал»! Удачи в новом сезоне!

0' На стадионе прозвучал гимн России.

0' Погода в Туле что-то испортилась: в городе льет дождь. Что ж, помешает это командам или наоборот — увидим совсем скоро. Друзья, кто на трибунах, расскажите, как атмосфера на стадионе?:)

0' Антураж перед матчем от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

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Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 1
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 2
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 3
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 4
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 5
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 6
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 7
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 8
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 9
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 10
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 11
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 12
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 13
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 14
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 15
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 16
Арсенал - "Динамо" 12.07, Фото: 17
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0' Итак, стартовые составы команд на матч:

0' Оба клуба в летнее межсезонье усилились: «Арсенал» заключил контракты с такими футболистами: Гораном Чаушичем, Александру Тудорие, Владиславом Пантелеевым, Евгением Луценко, Ламек Банда и Кингсом Кангва. Также продлил соглашения с рядом футболистов основы.

В «Динамо» перешли Заурбек Плиев, Себастиан Шиманьский, Игорь Калинин, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Рамиль Шейдаев.

0' Вот в таких формах сегодня сыграют команды:

0' Немного статистики: в чемпионатах России «Арсенал» и «Динамо» встречались шесть раз. Туляки выиграли один раз, «Динамо» дважды, ничья в матчах была зафиксирована трижды.

0' Этот сезон для команды Игоря Черевченко исторический, ведь впервые «Арсенал» примет участие в Лиге Европы. Соперник туляков определится 18 июля. В этот день состоится ответная игра между азербайджанским «Нефтчи» и молдавской «Сперанцой». В первом матче команда из Баку крупно обыграла соперника со счетом 3:0.

0' Добрый вечер, поклонники футбола! Сегодня после короткого перерыва большой футбол возвращается на стадионы. Открывает новый сезон Премьер-лиги матч «Арсенал» — «Динамо». Игра проходит в Туле на Центральном стадионе.

Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и болейте вместе с нами за оружейников!

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