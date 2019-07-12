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Соперником «Арсенала» по Лиге Европы с большой долей вероятности станет «Нефтчи»

Соперником «Арсенала» по Лиге Европы с большой долей вероятности станет «Нефтчи»

Азербайджанская команда со счетом 3:0 обыграла «Сперанцу» в первом матче.

Бакинский «Нефтчи» на выезде обыграл молдавскую «Сперанцу» в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забивали Махмудов (с пенальти), Жозеф-Монроуз, Гаджиев.

Ответная игра состоится 18 июля в Баку. Однако с большой долей вероятности в следующий этап турнира выйдет «Нефтчи».

Напомним, что победитель этого противостояния станет соперником тульского «Арсенала» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:01 +1
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