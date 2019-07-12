Соперником «Арсенала» по Лиге Европы с большой долей вероятности станет «Нефтчи»

Азербайджанская команда со счетом 3:0 обыграла «Сперанцу» в первом матче.

Бакинский «Нефтчи» на выезде обыграл молдавскую «Сперанцу» в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забивали Махмудов (с пенальти), Жозеф-Монроуз, Гаджиев.

Ответная игра состоится 18 июля в Баку. Однако с большой долей вероятности в следующий этап турнира выйдет «Нефтчи».

Напомним, что победитель этого противостояния станет соперником тульского «Арсенала» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.