Соперником «Арсенала» по Лиге Европы с большой долей вероятности станет «Нефтчи»
Азербайджанская команда со счетом 3:0 обыграла «Сперанцу» в первом матче.
Бакинский «Нефтчи» на выезде обыграл молдавскую «Сперанцу» в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забивали Махмудов (с пенальти), Жозеф-Монроуз, Гаджиев.
Ответная игра состоится 18 июля в Баку. Однако с большой долей вероятности в следующий этап турнира выйдет «Нефтчи».
Напомним, что победитель этого противостояния станет соперником тульского «Арсенала» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
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