Минобороны РФ построит в Тульской области мост, который ждали 25 лет

Фото местных жителей в ok.ru.

На днях в поселке Пронь Кимовского района губернатор встретился с сельскими старостами.

Староста деревни Красное Лада Глущенко рассказала главе области, что 25 лет не решался вопрос строительства моста через реку Мокрая Табола. Река разделяет две улицы населенного пункта. Прежнюю переправу размыло, сейчас местные пользуются подвесным мостом. А им нужен такой мост, по которому могли бы двигаться автомобили.

По словам губернатора, он обратился в Минобороны с просьбой провести тактико-специальные учения с мостовыми подразделениями дорожных войск. В прошлом году такие мосты военные в Тульской области уже строили и потом безвозмездно передавали их на баланс муниципалитетов. Так в районах появилось несколько новых переправ.

При этом Министерство обороны РФ официально ответило, что мост через Мокрую Таболу рассматривается как объект для включения в план учебно-боевой подготовки.

Губернатор распорядился взять на контроль сроки строительства и помощь военным в подготовке подъездных путей к новому мосту.

Год назад жители деревни Красное записали обращение к Президенту, рассказав о своей беде на видео:

«Во время паводка снесло проездной мост через реку Мокрая Табола, которая делит деревню на две части — Верхняя Слобода и Нижняя Слобода. Этот мост в прежние времена считался мостом стратегического назначения и соединял деревни: Суханово, Себино, Устье, Журишки, Куликовку, Прилипки, Красное, Бучалки. Через этот мост приезжали люди на работу в колхоз. Каждый раз, когда паводок разрушал этот мост, власти восстанавливали его. Они не считали, сколько людей живёт в какой деревне. Теперь уже 24 года люди вынуждены переносить лишения. Отсутствие моста лишает людей всякой помощи: медицинской, доставки различных продуктов и товаров, различных строительных материалов, подъезда на автомобиле к своему дому, противопожарной безопасности, обслуживание газовых и электролиний и многого другого.

Это создало печальные проблемы, когда скорая помощь не могла проехать в Нижнюю Слободу и вовремя оказать медицинскую помощь, погибли два человека.