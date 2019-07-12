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«Решальщик» обещал уладить дело в суде за полмиллиона: в Туле раскрыто крупное мошенничество

«Решальщик» обещал уладить дело в суде за полмиллиона: в Туле раскрыто крупное мошенничество

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего туляка.

Следственный отдел по Пролетарскому району Тулы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), в отношении 43-летнего местного жителя.

По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемый узнал о гражданском деле, которое слушалось в Ленинском суде. Жительница Тульской области просила суд признать недействительным договор дарения. Суд ей отказал, она обжаловала решение в областном суде.

Обвиняемый связался с истицей и сообщил, что за денежное вознаграждение в сумме 500 000 рублей он может решить вопрос с судьей Тульского областного суда о положительном решении по делу.

Однако, как отмечают в следственном комитете, реальной возможности повлиять на суд он не имел.

Женщина это предложение приняла.

Утром 12 февраля 2019 года, находясь в Пролетарском районе г. Тулы, обвиняемый получил от женщины денежные средства в сумме 500 000 рублей, из которых часть суммы была муляжом. Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УМВД России по Тульской области.

На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела следователем приняты меры, направленные на обеспечение исполнения приговора в части взыскания штрафа, а также других имущественных взысканий. Так, на основании ходатайства следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму — 1 500 000 рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:45 +4
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