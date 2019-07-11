Молодежка «Арсенала» обыграла «Динамо»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Молодежка «Арсенала» во главе с новым главным тренером Николаем Ковардаевым открыла сезон матчем со сверстниками из московского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба туляков, в первом тайме было много борьбы, желтых карточек, но остроты у одних и других ворот почти не возникало.

После перерыва игра пошла живее. Однако лишь к концу второго тайма арсенальцы открыли счет в матче. На 88-й минуте Мусаев с правого фланга сделал отличную передачу к штрафной, откуда Лобанов точно пробил в створ.

«Арсенал»-мол. — «Динамо-»-мол. — 1:0

11 июля. Тула. Стадион ДЮСШ «Арсенал», 50 зрителей. Судья Алексей Родионов (Чехов).

Гол: Лобанов (88, 1:0).

«Арсенал»-мол.: Миронов, Родинков, Гарастюк, Иванов, Мельников, Гребенщиков (Хабибов, 90), Куль (Ильин, 67), Мусаев, Ерофеев (Приходной, 75), Сулаквелидзе (Лобанов, 79), Алексеев (Быковский, 75).

«Динамо»-мол.: Сангаре, Слепов (Звонков, 79), Зорин, Несов, Федоров (Галкин, 85), Гоманюк (Данилин, 64), Денисов, Школик (Глущенков, 59), Мазурин (Зехов, 72), Усанов, Тюкавин (Мелекесцев, 87).

Предупреждения: Родинков (23), Слепов (29), Ерофеев (39), Школик (55), Алексеев (73), Приходной (89).