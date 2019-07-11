новости
новости
Регистрация
Тульский экзотариум отметит Международный день змей
Фото предоставлено пресс-службой Тульского экзотариума.

Тульский экзотариум отметит Международный день змей

Праздничные мероприятия пройдут уже в эту субботу в новом здании экзотариума.

13 и 20 июля гости экзотариума не только увидят живых изящных рептилий, но и отлично проведут время — в новом и старом здании экзотариума их ждет веселая праздничная программа.

День первый, «Сквамата»*

13 июля

Экспозиция «Под пологом тропического леса» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова)

11.00 — 17.00

  • Лекторий: интерактивные и настольные «змеиные игры», видеосалон. Первый этаж.
  • Творческая мастерская «Змеиный сувенир». Второй этаж.
  • Игра — бродилка, по условиям которой участники должны найти в экспозиции экзотариума животных, которые принадлежат к родственным видами змей. Экспозиция.

13.00 Змеиное дефиле.

16.00 Выступление артистов народного цирка «Мастер Буфф» в пластическом жанре.

Кроме того гостей ждет познавательный видеосеанс, логические «Змеиные игры», а ещё каждый любитель рептилий примет участие в тематическом мастер-классе и создаст неповторимый дизайнерский сувенир.

По цене входного билета: взрослый — 300 р, детский/студенческий — 150 р.;

День второй, «Серпентес»**


20 июля

Старая экспозиция (ул. Октябрьская. 26)

12.00−16.00

  • «Змеиная лаборатория». Второй зал
  • «Творческая мастерская «Воздушный змей», общение с рептилиями, викторина. Четвертый зал
  • Игра — бродилка, по условиям которой участники должны найти в экспозиции экзотариума животных, которые принадлежат к родственным видами змей. Экспозиция.

16.30 Объявление итогов голосования за самую обаятельную юную змею. Второй зал.

В этот день посетители познакомятся поближе с некоторыми рептилиями, научатся делать воздушных змеев, поучаствуют в викторине. Гости узнают, чем питаются рептилии и познакомятся с особенностями их домашнего содержания.

Самые активные и внимательные получат «Сертификат герпетолога» и фотографию со звездой Экзотариума, питоном Николаем!

По цене входного билета: взрослый -200 р., детский/студенческий — 150 р.)

*В переводе с латинского — чешуйчатые, крупнейший отряд рептилий
** В переводе с латинского — змеи.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Настя Якушина, сегодня, в 16:12 +3
Другие статьи по темам
Событие
День змей
Место
тульский экзотариумстарое зданиездание в Центральном парке

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Молодежка «Арсенала» обыграла «Динамо»
Молодежка «Арсенала» обыграла «Динамо»
Тульский Роспотребнадзор рассказал, какие овощи и фрукты запрещено продавать
Тульский Роспотребнадзор рассказал, какие овощи и фрукты запрещено продавать
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.