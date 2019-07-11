Тульский экзотариум отметит Международный день змей
Праздничные мероприятия пройдут уже в эту субботу в новом здании экзотариума.
13 и 20 июля гости экзотариума не только увидят живых изящных рептилий, но и отлично проведут время — в новом и старом здании экзотариума их ждет веселая праздничная программа.
13 июля
Экспозиция «Под пологом тропического леса» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова)
11.00 — 17.00
- Лекторий: интерактивные и настольные «змеиные игры», видеосалон. Первый этаж.
- Творческая мастерская «Змеиный сувенир». Второй этаж.
- Игра — бродилка, по условиям которой участники должны найти в экспозиции экзотариума животных, которые принадлежат к родственным видами змей. Экспозиция.
13.00 Змеиное дефиле.
16.00 Выступление артистов народного цирка «Мастер Буфф» в пластическом жанре.
Кроме того гостей ждет познавательный видеосеанс, логические «Змеиные игры», а ещё каждый любитель рептилий примет участие в тематическом мастер-классе и создаст неповторимый дизайнерский сувенир.
По цене входного билета: взрослый — 300 р, детский/студенческий — 150 р.;
20 июля
Старая экспозиция (ул. Октябрьская. 26)
12.00−16.00
- «Змеиная лаборатория». Второй зал
- «Творческая мастерская «Воздушный змей», общение с рептилиями, викторина. Четвертый зал
- Игра — бродилка, по условиям которой участники должны найти в экспозиции экзотариума животных, которые принадлежат к родственным видами змей. Экспозиция.
16.30 Объявление итогов голосования за самую обаятельную юную змею. Второй зал.
В этот день посетители познакомятся поближе с некоторыми рептилиями, научатся делать воздушных змеев, поучаствуют в викторине. Гости узнают, чем питаются рептилии и познакомятся с особенностями их домашнего содержания.
Самые активные и внимательные получат «Сертификат герпетолога» и фотографию со звездой Экзотариума, питоном Николаем!
По цене входного билета: взрослый -200 р., детский/студенческий — 150 р.)