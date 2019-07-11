Тульский экзотариум отметит Международный день змей

Фото предоставлено пресс-службой Тульского экзотариума.

Праздничные мероприятия пройдут уже в эту субботу в новом здании экзотариума.

13 и 20 июля гости экзотариума не только увидят живых изящных рептилий, но и отлично проведут время — в новом и старом здании экзотариума их ждет веселая праздничная программа.

День первый, «Сквамата»*

13 июля

Экспозиция «Под пологом тропического леса» (ЦПКиО им. П. П. Белоусова)



11.00 — 17.00

Лекторий: интерактивные и настольные «змеиные игры», видеосалон. Первый этаж.

Творческая мастерская «Змеиный сувенир». Второй этаж.

Игра — бродилка, по условиям которой участники должны найти в экспозиции экзотариума животных, которые принадлежат к родственным видами змей. Экспозиция.

13.00 Змеиное дефиле.



16.00 Выступление артистов народного цирка «Мастер Буфф» в пластическом жанре.



Кроме того гостей ждет познавательный видеосеанс, логические «Змеиные игры», а ещё каждый любитель рептилий примет участие в тематическом мастер-классе и создаст неповторимый дизайнерский сувенир.



По цене входного билета: взрослый — 300 р, детский/студенческий — 150 р.;

День второй, «Серпентес»**



20 июля

Старая экспозиция (ул. Октябрьская. 26)



12.00−16.00

«Змеиная лаборатория». Второй зал

«Творческая мастерская «Воздушный змей», общение с рептилиями, викторина. Четвертый зал

Игра — бродилка, по условиям которой участники должны найти в экспозиции экзотариума животных, которые принадлежат к родственным видами змей. Экспозиция.

16.30 Объявление итогов голосования за самую обаятельную юную змею. Второй зал.



В этот день посетители познакомятся поближе с некоторыми рептилиями, научатся делать воздушных змеев, поучаствуют в викторине. Гости узнают, чем питаются рептилии и познакомятся с особенностями их домашнего содержания.

Самые активные и внимательные получат «Сертификат герпетолога» и фотографию со звездой Экзотариума, питоном Николаем!

По цене входного билета: взрослый -200 р., детский/студенческий — 150 р.)

*В переводе с латинского — чешуйчатые, крупнейший отряд рептилий

** В переводе с латинского — змеи.