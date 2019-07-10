Фото пресс-службы «Арсенала». На фото уже бывший тренер молодежки Вадим Гаранин.
У молодежки тульского «Арсенала» сменился главный тренер
Им стал Николай Ковардаев, ранее объявленный как тренер новомосковского «Химика».
Вадим Гаранин покинул пост главного тренера молодежной команды «Арсенала». Как сообщает клубная пресс-служба, специалист возглавит сборную России U14.
Гаранин провел два сезона с оружейниками. В минувшем первенстве дубль «Арсенала» остановился в шаге от призового места, заняв четверную строчку в таблице.
Сообщается, что тренером молодежки стал 48-летний Николай Ковардаев, ранее представленный как новый наставник новомосковского ФК «Химик». Об этом было официально объявлено буквально две недели назад.
Ассистировать Ковардаеву в «Арсенале» будут опытный специалист Владислав Тернавский, тренер вратарей — Дмитрий Лукошкин.
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