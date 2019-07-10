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У молодежки тульского «Арсенала» сменился главный тренер
Фото пресс-службы «Арсенала». На фото уже бывший тренер молодежки Вадим Гаранин.

У молодежки тульского «Арсенала» сменился главный тренер

Им стал Николай Ковардаев, ранее объявленный как тренер новомосковского «Химика».

Вадим Гаранин покинул пост главного тренера молодежной команды «Арсенала». Как сообщает клубная пресс-служба, специалист возглавит сборную России U14.

Гаранин провел два сезона с оружейниками. В минувшем первенстве дубль «Арсенала» остановился в шаге от призового места, заняв четверную строчку в таблице.

Сообщается, что тренером молодежки стал 48-летний Николай Ковардаев, ранее представленный как новый наставник новомосковского ФК «Химик». Об этом было официально объявлено буквально две недели назад.

Ассистировать Ковардаеву в «Арсенале» будут опытный специалист Владислав Тернавский, тренер вратарей — Дмитрий Лукошкин.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:55 0
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