У молодежки тульского «Арсенала» сменился главный тренер

Фото пресс-службы «Арсенала». На фото уже бывший тренер молодежки Вадим Гаранин.

Им стал Николай Ковардаев, ранее объявленный как тренер новомосковского «Химика».

Вадим Гаранин покинул пост главного тренера молодежной команды «Арсенала». Как сообщает клубная пресс-служба, специалист возглавит сборную России U14.

Гаранин провел два сезона с оружейниками. В минувшем первенстве дубль «Арсенала» остановился в шаге от призового места, заняв четверную строчку в таблице.

Сообщается, что тренером молодежки стал 48-летний Николай Ковардаев, ранее представленный как новый наставник новомосковского ФК «Химик». Об этом было официально объявлено буквально две недели назад.

Ассистировать Ковардаеву в «Арсенале» будут опытный специалист Владислав Тернавский, тренер вратарей — Дмитрий Лукошкин.